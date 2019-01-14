抓住这3个关键期，宝贝不聪明都难！

为了让宝宝更加聪明，父母都会想方设法提高孩子的智力。其实，想要宝贝智商高，你要抓住这三个关键期：

宝宝智力发育的三个关键期

1.怀孕中后期

到了孕后期，从第八个月开始，胎儿发育会非常快，在这段时间内，胎儿基本发育成型，大脑增重也最快。

2.出生到宝宝1岁

从宝宝出生到之后的一岁，大脑发育非常迅速，有研究发现这时期小家伙的大脑每日以以前毫克的速度增长，是出生时的175%之多！

3.1岁到3岁

与成人大脑相比，1-3岁孩子的大脑发育已经可以达到80%-90%，等到3-6岁之后，大脑发育几乎与成人无异。因此，想要宝宝变得更加聪明，家长一定要抓住三岁之前的这段时间。

怎么才能促进宝宝大脑发育？

1.补充DHA

DHA对宝宝成长发育是至关重要的，尤其是视力与智力方面的发育。DHA能促进大脑与视神经发育，所以从孕期开始，妈妈就要注重这一营养素的补充。

2.充足的户外运动

如果想要宝宝大脑发育均衡，那么就要让宝宝经常运动。运动不但能锻炼身体提高宝宝抵抗力，还能开发宝宝右脑智力，促进小脑的发育与平衡。

3.养成好的睡眠习惯，保证睡眠时间

很多家长喜欢熬夜，甚至会带着宝宝跟着自己一起熬夜，这样会影响宝宝的正常发育。要知道，睡眠质量关系着孩子是否能健康成长。如果睡眠质量不佳，会导致孩子注意力不集中，记忆力下降。所以家长要让孩子养成早睡早起的好习惯，不要让宝宝跟自己一起熬夜。在保证睡眠时间的同时还要保证睡眠质量。

4.补充足够的营养

从孕期开始，妈妈就要摄入充分的营养物质，保证营养均衡，尤其是对蛋白质、卵磷脂的摄入。蛋白质能促进宝宝新陈代谢，加快大脑发育，卵磷脂能促进大脑发育，增强宝宝记忆力，是非常重要的营养成分。

5.父母多陪伴

都说父母是宝宝的第一任老师，父母的一言一行都影响着宝宝。因此，如果家长想要宝宝学习能力有所提高，那么就要经常陪伴宝宝，多跟宝宝进行交流，这对宝宝以后的语言发展是非常有帮助的。

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