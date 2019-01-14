天冷了叫孩子起床，要杜绝这四种方式！

现在的天气可是越来越冷，很多孩子都不想起床。面对孩子的这种行为，很多家长采取“粗暴”的方法，但往往会伤害到孩子。我们一起来看看：

叫醒孩子的四种错误方法

1.拍打派

有的家长喜欢拍打宝宝，但这样会让睡梦中的宝宝受到吓到，加重宝宝的起床气。

2.迂回派

有些家长会制造噪音，比如大声说话或是洗脸漱口声音较重，但这种方法也只是看运气。如果宝宝睡眠比较浅，那是很容易叫醒，但如果睡眠较深，可能没什么效果。

3.掀被子派

部分家长会直接掀开宝宝的被子，让他们起床。夏天这样做无所谓，但是在寒冷冬季，是不能这样的，会容易导致宝宝着凉感冒，刺激宝宝神经，破坏宝宝睡觉的安全感。

4.咆哮派

宝宝迟迟不起床，家长就会立即咆哮起来直到宝宝起床。但家长的这种做法只会打乱孩子起床模式，导致孩子起床气越来越严重，甚至影响宝宝脑部神经发育。

宝宝苏醒模式启动过程

从宝宝熟睡到苏醒需要一个过程，宝宝在熟睡之后，大脑是靠潜意识来掌管，接到醒来命令之后，潜意识会检查周围环境是否安全，如果安全，便会唤醒中枢神经系统，然后宝宝会伸懒腰、揉眼睛，掀被子下床。但如果是错误方法叫醒宝宝，会让孩子恐惧，潜意识提前消失或是太过紧张，导致神经系统紊乱，容易导致孩子迷糊或是出现神志不清的情况。

正确叫醒宝宝的几种方式

1.食物香气

家长可以在做好早饭之后放在宝宝床头，利用早饭散发出来的香气让宝宝起床。

2.迟到一次

宝宝迟迟不肯起床，那么就让宝宝迟到一次，了解迟到的后果，之后宝宝就会自觉起床了。

3.睡前预告

在宝宝睡觉之前，家长事先告诉宝宝第二天什么时候来叫他们起床，让宝宝有个心理准备，如果宝宝已经习惯，那么家长可以跳过这个步骤。如果叫醒时间发生改变，那么家长要提前告诉宝宝。

4.轻柔抚摸

到了宝宝起床时间，家长可以轻轻抚摸宝宝的手臂或是脸部唤醒宝宝。

5.舒缓音乐

在叫宝宝起床时，家长可以放些舒缓的音乐，比如鸟叫或是河流的声音。

6.渐亮光线

家长可以在孩子床头放上一盏可以调控灯线强度的电灯，叫醒宝宝时，可以将光线逐渐增亮，光线会唤醒宝宝的视觉神经，传递给潜意识，让宝宝自动醒来。

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