哺乳时宝宝总是咬妈妈，4招教你缓解疼痛！

有过哺乳经验的妈妈们可能或多或少体会过乳头皴裂的疼痛，因为宝宝吮吸的姿势不对，没有把整个乳晕都含进去，要不就是吃得太着急太用力，把皮肤吸破了。无论原因，妈妈都会感到钻心地疼，为了孩子的口粮，还得继续忍。

没想到等宝宝好不容易纠正了姿势，皴裂也逐渐好转，孩子竟然又调皮地爱上了用牙齿咬乳头！妈妈们喂个奶咋这么难呢？

被咬的疼痛也丝毫不逊色于皴裂，毕竟这是女性柔软娇弱的部位，哪经得起宝宝这么折腾。许多妈妈为此苦恼不已，看到孩子想喝奶都瑟瑟发抖。

这种疼痛男士们可能无法理解，要知道在16年10月，曾经有位8个月大的男婴被送到医院，浑身上下遍布几十处伤口，缝了100多针，就因为他把自己妈妈咬疼了。

男婴的伤口主要集中在脸部，几乎都是被锋利的器具所致。据了解孩子是被自家舅舅发现并送到医院来的，当时孩子满身是血，看得人心惊肉跳。

最令人惊讶的是，伤害孩子的竟然就是他的亲妈妈。她是一位患有精神病的收垃圾工人，由于在给孩子喂奶时被咬痛了，一时情绪失控，拿起剪刀就往孩子脸上身上戳！

虽然这种极端情况是个例，一般妈妈再疼最多也是抱开孩子，不可能对孩子下重手，但也说明被咬的疼痛有多大多可怕。

哺乳时，孩子咬妈妈怎么办？

要解决孩子咬人的坏习惯，就要先搞清楚他为什么会出现这种奇怪的“嗜好”。通常来说，大概有以下几点理由：

1.孩子处于长牙期

不少妈妈反应，自家孩子本来不会咬人，可在7、8个月的时候，孩子就开始咬自己。实际上，这也是孩子正在长牙的预兆之一。因为宝宝长牙时会感到有些难受，牙龈肿痛不舒服，为了缓解，只好找点东西来咬一咬，在喂奶时，他们的小嘴也不会闲着。

如果妈妈们发现孩子差不多到了长牙的时间，已经有小小的乳牙萌出，可以在喂奶前给孩子一些干净的牙胶，大一些的水果条等，先缓解他们的不适感，再喂奶。

2.孩子焦躁不安

当宝宝处于一个吵闹的环境里时，他的注意力就会被分散，如果妈妈此时还强行给孩子喂奶，孩子可能就会咬人以示“反抗”。

除此之外，宝宝会因为被其他事物吸引，吃吃停停速度缓慢，可能会无意识地咬人。解决方法就是，抱孩子到一个安静的环境中喂奶，尤其不要一边播电视，或者让亲人逗他玩。

3.宝宝闹脾气

宝宝对妈妈通常都有着强烈的依赖感，因为手机的普及，现在许多妈妈习惯一只手抱娃喂奶，另一只手掏出手机看消息。这么做不但无法观察孩子吃奶的情况，也错失了宝宝人生中为数不多的极其亲密的亲子时光。

宝宝发现妈妈不注意自己，自然会采取一些做法吸引注意力，比如咬人。如果妈妈因此气急败坏，轻声哄或者略微发怒，宝宝可能反而以为你在逗他玩，可能会露出一副“阴谋”得逞的表情，还咯咯咯笑起来呢。

因此妈妈在阻止孩子咬人的时候，不要反应过度，对孩子大喊大叫，而是应该平静且严肃地告诉他，你这么做妈妈很痛哦。根据育姐闺蜜们的反馈，妈妈们还可以装得疼一点，摆出“狰狞”的表情，让宝宝更好地理解你的情绪，一般演（其实也不能算演，毕竟疼也是真的疼啊）个几次，宝宝就会自觉地停止咬人。

4.喝奶有困难

对于小宝宝来说，喝奶是一件享受且重要的事情，如果这个过程不顺利，当然孩子就会萌出情绪需要发泄。

有的妈妈母乳量较少，孩子经常吃不饱；或者是乳头有些堵住了，吮吸起来有困难，孩子费了九牛二虎之力也吸不上，自然会忍不住撕咬发脾气。

解决方法因人而异，乳汁太多形成乳块淤积的，就要在每次哺乳后用吸奶器吸取残乳；

患有乳腺炎，轻微程度无须在意，继续哺乳，严重则需要到医院治疗，换边哺乳；

姿势不对的，则要让宝宝调整并确保整个乳晕都被含进去。

乳汁太少吮吸不顺利，妈妈多和宝宝接触，多喝水（油腻的汤其实主要发挥作用的也是其中的水分），检查自己是否存在乳头凹陷，在宝宝吮吸后适当使用吸奶器，刺激身体接受反馈，有助于泌乳。

最后，如果无论如何，家里磨人的小妖精就是喜欢咬人，各位妈妈可以购买乳头防护罩，间接哺乳。

希望各位妈妈都早日脱离乳头皴裂和被孩子“撕咬”的痛苦！

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