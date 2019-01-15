孕期卧床休息真的有帮助么？这项研究给出了答案！

怀孕时，孕妇往往会被建议卧床休息，有的准妈咪甚至整个孕期都在床上度过，但这真的有帮助么？

1.为什么要卧床休息

如果有以下情形建，医生或许会建议卧床休息：婴儿生长问题、高血压或先兆子痫、胎盘前阴道出血、早产、宫颈不全、先兆流产以及其他问题。他们希望通过让产妇放松，降低早产或怀孕并发症的风险。如今，在怀孕期间，几乎每5个女性中就有1个是受限制活动或需要卧床休息的。

然而，并没有研究可以证明卧床休息真的有利于以上问题的解决。卧床休息并不能降低怀孕并发症或早产的风险。

虽然许多医生明白没有证据能支持卧床的好处，但他们仍会这样建议，毕竟他们认为卧床休息也不会有坏处。不幸的是，研究已经发现卧床休息确实会带来一些风险。包括：血栓、抑郁与忧虑、家庭压力、财政焦虑尤其是当你停止工作的时候、宝宝体重过轻、产后恢复缓慢、骨头和肌肉削弱。研究显示，女性越严格地卧床休息，这些副作用似乎就越严重。

因此，研究建议，孕妇甚至是有一些孕期并发症的孕妇，最好正常作息而不是卧床。有证据表明，怀孕期间的身体活动降低了孩子出生体重低和子痫前期的风险。

2.如果医生规定卧床休息该怎么办

你可以质疑医生的建议，医生也会愿意向你解释原因的。以下这些问题，你需要知道答案：

（1）为什么自己要卧床休息

（2）卧床休息的程度是怎么判定的，全天待在床上？偶尔卧床？

（3）卧床真的有必要么？还有其他选择么？

（4）卧床休息对自己和胎儿有什么好处？

（5）利大于弊么？

（6）现在有关卧床休息的科学研究如何？

（7）卧床休息对于自己和胎儿来说有什么潜在问题？

3.关于卧床休息的建议

如果你和医生都同意卧床休息，可以多考虑一些问题。卧床休息的概念太模糊，你需要确切地知道医生的要求，并和医生交流：

（1）我需要卧床多久

（2）我需要一直呆在床上么？能否工作？

（3）我可以起床洗澡么？

（4）我可以做日常家务或照看孩子么？

（5）我需要避免搬任何重物么？

（6）卧床有特定的姿势么？

（7）可以进行性生活么？如果可以，频率如何？

卧床休息无论是身体上还是精神上都很难熬，无聊且有压力。你需要自行调整：

（1）计划好自己的一天。按计划生活能打破枯燥，早上好好穿戴，列一个任务清单，计划当天的活动，比如阅读、看电影或做文字游戏。

（2）按医生的建议运动。你需要保持肌肉力量，活动双腿降低血凝块的风险。

（3）他人的支持。你需要家人、朋友的帮助，见一见访客，通过手机、电邮、短信保持联系。

（4）膳食平衡。多纤维，多喝水。降低便秘的风险。

（5）学习新鲜事物。比如学一门新的语言，上科技方面的课程，学习画画。

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