常做四件事，小心惹上“月子病”

生活中，有不少妈妈总是向身边的人抱怨，说自己生完孩子之后留下一身月子病。究竟什么是月子病？我们一起来看看。

一、月子病究竟是啥？

生完孩子之后或是小产之后的一个月内，因为受到外界或是自身因素的影响而导致患上的疾病，人们将其称为“月子病”。

二、哪些行为会留下月子病？

1.情绪过度低落

产妇在生完孩子之后，一时之间没有办法进入到妈妈的角色当中，没有办法适应24小时照顾宝宝，情绪处在奔溃边缘，家人不能理解自己，情绪低落，总是流泪。有的人眼睛就会留下病根，一吹到风，就流泪。

2.憋尿

因为上厕所会扯到伤口，疼痛感瞬间加剧，所以有的产妇情愿选择憋尿。但这样容易会造成尿路感染，子宫会被膨胀的膀胱压迫，影响子宫复原。

3.长时间玩手机

有些产妇在月子期间通过手机消磨时间，适当玩手机是可以的，但如果过度，会对眼睛造成伤害，长时间的盯着屏幕会让眼睛疲劳，易出现干眼症，增加近视度数。而且拿着手机，容易伤及手腕及拇指部位，引发手腕两条肌腱发炎。

4.过度劳累

很多女性在月子期间还继续工作，过度劳累只会让原本疲劳的身体更加虚弱，不利于康复。

三、预防月子病产妈需注意哪些

保持心情愉快

新妈在月子期间，要保持心情愉快，不要胡思乱想。

不要过度劳累

新妈在月子期间，不要太过劳累，注意多休息。

月子期间禁止性生活

新妈如果在月子期间进行性生活会容易导致感染，影响身体恢复，严重者还会危及生命安全。建议性生活最好安排在一个月之后。

饮食需节制

月子期间，新妈不要吃生冷食物，更不要因为哺乳而过度饮食，要学会健康饮食。

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