冬季给BB晒太阳，这几个讲究很多人不知道！

冬季，天气寒冷，一到天气晴朗，阳光充足时，很多家长都会抱着宝宝去晒太阳。其实，宝宝晒太阳也是有原则的，你要这样给宝宝晒太阳。

宝宝晒太阳的好处

1.提高免疫力

阳光中的紫外线具有杀菌能力，能将体内部分病毒病菌杀死，增加吞噬细胞活力，从而提高宝宝免疫力。

2.预防软骨病与佝偻病

经常晒太阳能帮助宝宝体内维生素D合成，这能促进宝宝对钙、磷元素的吸收，促进骨骼增长，对预防软骨病佝偻病有很大帮助。

3.提高造血功能

阳光中的紫外线不仅杀菌，还能刺激骨骼制造红血球，提高宝宝造血功能，有效预防贫血出现。

4.预防皮肤病

皮肤表面也会有细菌存在，经常性地晒太阳，可以将附着在皮肤表面的细菌杀死，增加皮肤抵抗能力。

5.调节中枢神经

经常晒太阳可以促进人体血液循环，增强自身新陈代谢的能力，同时也能调节人体中枢神经，让身体感到舒适。

宝宝晒太阳需这样做

1.选择恰当的时间

家长带宝宝晒太阳最好是在上午的9点到10点，下午的4点-5点这段时间。早上选择这段时间是因为红外线强，紫外线弱，能促进宝宝新陈代谢，下午这段时间紫外线中的X光束成分多，可以促进钙、磷的吸收，增强体质，促进骨骼正常钙化。

2.保持在半小时之内

宝宝晒太阳时间最好控制在半小时之内，宝宝皮肤娇嫩，长时间受到紫外线照射，会让宝宝皮肤变得干燥、粗糙、起红疙瘩等。

3.晒太阳要注意位置

家长要根据当天的气温，在宝宝不冷的情况下，最大程度将肌肤裸露在外，让肌肤与阳光亲密接触。在晒太阳的时候，要避免阳光长时间照射在宝宝脸部或是眼睛，因为这样会让宝宝脸部变得干燥，伤害宝宝视力及眼部健康。

4.及时增减衣物

家长在给宝宝晒太阳时，要及时增减宝宝衣物，一段时间照射之后，宝宝会有发热情况，这时候要及时脱去宝宝衣物，如果衣服穿的太多，在照射之后，宝宝会变得不舒服甚至是生病。在晒完太阳之后，家长要及时给宝宝增加衣物，以免宝宝出现感冒情况。

5.去绿化多的地方

家长可以打开窗户，让新生宝宝在家里阳台晒太阳，等到宝宝满月之后，家长可以选择一些绿化多的地方去晒太阳，不要选择在空气混浊、粉尘过多的地方晒太阳，这样对宝宝呼吸道会造成伤害。

6.及时补充水分

家长要多给宝宝喝水，因为在晒太阳之后，宝宝体内水分会变少，如果不及时补水，会有导致宝宝脱水。另外，及时给宝宝清洗脸部并涂上润肤露，以免宝宝出现皮肤干燥等问题。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)