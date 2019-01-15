@妈妈，是时候休息一下了，这几招减压法请收好！

每个妈妈都有心情不好的日子，但当这些糟糕的日子变得越来越长时，可能是时候暂停休息一下了。下面告诉你一些好方法：

1.寻求帮助

在你的沮丧变成愤怒之前寻求帮助，要知道当你处于这种状态时，没有人愿意靠近你。控制你的语气，并明确你的需求，因为人家不会读心术。考虑一下你希望别人如何帮助你，然后怎么做。建议列出所有的家庭成员的责任，让每个人都在一起，填写一周活动的日程表。然后，添加完成所需的时间。它能帮助家人理解你做了多少事情，并让他们愿意参与其中。

2.放下罪恶感

一旦你掌握了健康、有效的沟通方式，你就需要在家庭日历中为自己留出时间。不要让任何人让你为照顾自己的需要而感到内疚或羞耻。花点时间想想什么能让你成为一个更快乐的人、父母和伴侣。你会意识到别人对你的期望不再重要。因为你对他们的想法无能为力，你会把注意力转移到对你的家庭最有利的事情上。在睡觉前做一个简单的运动：女性倾向于专注于不足之处，所以为了抵消这一点，记下你那天做得好的三件事。它能帮助将工作做得很好，并鼓励你继续管理投资自己。

3.找出适合自己的方法

你决定要花多少时间取决于你的生活方式。它可以是简单的5分钟或10分钟的会议，或者一个晚上30分钟。给自己倒杯牛奶，然后读几章那本一直放在床头柜上的书。你的孩子每晚都有例行故事要听。为什么你不能？

4.保护你的个人时间

即使你决定先清理水槽，你也要通过避免不必要的活动来节省你的时间，包括刷微博。有人说，人们如今已经把最好的2%的生命放在社交媒体上。因此，现在的人不可避免地会陷入“比较”，这是不健康的。根据美国心理协会2013年的一项研究，频繁使用Facebook的用户总是将他们的生活与网友的生活进行了负面的对比，他们陷入了抑郁状态。如果这些事情不能让你快乐，就不要去做，你会拥有更少的压力和更多的空间来安排事情。

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