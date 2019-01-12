Get四个技巧,给宝贝讲故事会更好玩!

很多父母会给宝宝讲故事，来帮助宝宝掌握语言技巧，促进语言发育，增加孩子的见识。可是，各位，你们真的会讲故事吗？给孩子讲故事需要注意哪些事情呢？

1.讲故事要富含情感

爸爸妈妈给孩子讲故事时要注意情感要丰富。讲故事的目的是让孩子学会语言，并学会用语言表达自己的情感或是陈述事情。所以，爸爸妈妈给孩子讲故事要注意情感的表达，尽量生动形象一些，甚至可以加上肢体动作。爸爸妈妈讲的有趣，也能够引起孩子的兴趣。注意，开头尤其重要，只有开头有趣，孩子才有兴趣继续看下去。

2.选择好的故事

每个孩子都有自己的兴趣爱好。爸爸妈妈给孩子选择故事时要考虑到宝贝的喜好，选择孩子感兴趣的故事。而且，对于不同年龄的宝宝可以选择不同的故事。

比如，对于2-3岁宝宝，有关动植物的故事更适合他们，简单又生动。4-5岁的孩子更适合听童话或是民间故事，有助于孩子想象力的扩散发展，丰富的内容也能被孩子理解。再大一点的孩子就可以听一些历史故事或寓言故事。故事要宣扬正能量，富含人生哲理，有利于孩子的发展。

3.让孩子复述故事

爸爸妈妈在给宝宝讲完故事后，可以让宝宝复述一下故事。复述并不是让孩子完全把故事讲出来，只要大概能说出意思就行。这样做能够锻炼孩子的记忆力、逻辑思维能力、想象力。

让孩子复述时，要允许他们自由发挥自己的想象力，然后再进行适当地修改。建议爸爸妈妈讲故事时，可以在关键的地方停下来，让孩子猜下面发生的事情，然后再继续讲，这样能够让孩子的想象力得到很好的发展。

4.讲故事最好时间是睡觉前

在睡前，孩子的脑部神经处于稳定状态，能够更好地接受故事。讲故事时，爸爸妈妈要注意控制时间，给孩子反应的时间。对于两岁的宝宝，讲故事的时间要短一点，可以根据宝宝的反应适当增减时间。如果孩子感兴趣，可以多讲一会，如果孩子不感兴趣，那么就要及时停止，以免孩子产生抵触心理。

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