宝贝的小内内，你都买对了吗？

最近，有宝妈在后台吐槽，说之前因为宝宝的小内内和婆婆发生争执，为了避免婆媳关系就放任婆婆不给女儿穿小内内，没想到女儿最近被查出尿道炎，自己后悔莫及……

讲真，小内内对宝宝不要太重要。达妈随口就可以说出重要的几条：保护宝宝的私处不被细菌侵袭，有助于帮宝宝建立性别意识以及培养他的隐私意识，可以促使宝宝更愉快接受如厕训练等等。所以，你给你家宝宝准备好小内内了吗?

宝宝多大穿内裤比较合适?

对于这个问题，妈妈们意见不一，而育儿专家的建议倒是很一致——从摘掉纸尿裤时就应该尝试给宝宝穿小内内。

具体来说呢，要看宝宝的“憋尿”能力如何。如果宝宝的纸尿裤可以连续2—3小时都保持干燥，那么说明他的这项能力已经提升到可以进行如厕训练了。那么，这个时候大家就可以选择白天恰当的时间让宝宝摘掉纸尿裤，穿上小内内啦~

至于最晚的时间，那要在3岁前。毕竟在我国，小朋友大多是3岁入园。如果这个时候宝宝还不习惯穿小内内，已经初步有羞耻心的他们一旦尿了裤子容易留下心里阴影，还有可能因此导致更大的入园障碍。

再说，宝宝穿小内内可以保护他们的私处。所以，无论从从心理成长角度还是从健康角度来说，及时让宝宝穿小内内都很有必要。

宝宝内裤怎么选?

悄悄告诉大家，很多时候宝宝抗拒穿小内内是因为不舒服啦~有一些小内内材质不是很舒适，剪裁也没有考虑到宝宝的生长特点，宝宝一穿就会有束缚感怎么会乐意呢？下面就教大家如何给宝宝选择一款安全又舒适的小内内：

☛ 安全性

小内内可是宝宝贴身穿的，当然首先要注意安全性啦~要知道，根据咱们国家的相关规定，未满36个月的婴幼儿穿着或使用的纺织产品(比如内衣、袜子、床上用品等)须达到A类标准。

所以大家请注意看，你给宝宝买的小内内是否通过了国家A类标准品质的检验。一般来说，这个标准会被标注在标签上的“安全类别”或是“类别”一项。如图所示，如果小内内是A标，说明它使用的面料没有污染成分，可以放心给宝宝穿。

☛ 尺码

小内内不能大也不能小，正好才好。小的话，那种束缚感容易让小朋友抗拒。而太大堆在哪里，宝宝走路有异物感，也起不到隔绝病菌的保护作用。

一般来说，品牌的小内内码数根据身高划分，比如80cm、90cm等。如果宝宝偏胖，那么可以考虑买大一码的小内内。再准确点，可以根据宝宝臀围来挑选小内内。方法很简单：沿着宝宝小屁屁最凸起的线条量一下周长，然后加5cm。根据达妈的经验来看这样选购的小内内，尺寸正好。

☛ 款式

这个主要看是男孩还是女孩。三角裤边角贴身，留给私处的空间有限，相对来说更适合女孩子。还有就是，小女孩子穿打底裤或连裤袜时，如果里面穿着的是四角内裤会很不舒服。

而四角内裤比较宽松透气，没什么束缚感，更适合处于生长阶段的男孩子。如果宝宝是个小粗腿，那么也建议选择四角内裤，能减少小裤裤边缘对大腿根部皮肤的摩擦。

对啦，有的品牌很贴心的根据男女宝宝的不同生理特点推出分别适合他们的专属内裤，很适合发育中的宝宝，大家也可以选择哦~

☛ 材质

在很多妈妈来说，纯棉材质的小内内安全性和舒适性都很棒，是最好的选择。但事实上，并非如此。纯棉材质的小内内吸湿透气性不是很好，特别是天热时，很难保持干爽。还有就是，纯棉的小内内往往越洗越硬，舒适度很快就大打折扣。

而莫代尔更友好，无论是手感、舒适性还是吸湿性、透气性都比棉纤维高出不少。特别是天热时，更建议大家给宝宝选择莫代尔面料的小内内。

☛ 颜色

为了让宝宝愉快地接受小内内，大家可以直接选择他带有他喜欢图案或卡通形象的小内内，或带孩子去店面让他自己来挑选。

颜色嘛，当然是选浅色系的小内内，这样更便于大家及时发现宝宝的健康问题。提醒大家，一旦发现宝宝小内内上有可疑分泌物，比如浅黄色结痂或干硬小块儿就要注意了，宝宝私处可能被病菌感染或过早发育。

相信大家根据宝宝的身形，再结合上面提到的几点去考虑，一定能给宝宝选到安全舒适又健康的小内内。

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