2018年母婴大事件闪回 全都记得的太牛了

2018年已经离我们远去，这一年里在育儿道路上有辛酸，有愤怒，也少不了温馨。让我们来重温一下2018年母婴界的那些大事件，勿忘教训、铭记感动。据说走心家长全都写在小本本上了，快来看看你还记得多少吧!

1月

老公迟到女子带娃挡高铁

1月5日，合肥高铁站的G1747 次列车就要开车了，一位带着孩子的宝妈却扒住列车门阻碍发车，工作人员进行阻止，但该宝妈仍旧死死扒住车门不依不饶，声称老公已经在检票口了，她要等老公上车。

点评：奇葩年年有，今年也很多。以肉身拦高铁也是没谁了，既耽误了别人的时间，扰乱了公共秩序，还容易引发危险，实在不可取。

2月

高龄明星产妇顺利怀孕

新年伊始，娱乐圈频频传出喜讯。多位高龄女星纷纷怀孕、生子。2月1日，37岁的谢娜喜迎一对双胞胎女儿。此前，42岁的蒋勤勤、40岁的孙燕姿怀二胎，37岁的全智贤又得一子。备受关注的非娱乐圈人士甘比，也剖腹生下了第三胎。

点评：女星的最佳生育年龄在23—28周岁，35岁再生育可以说是高龄产妇了。虽说高龄生育不易，也存在更高风险，但事实证明，只要产妇体质在线、做好孕前检查，高龄也是可能抱得萌娃归的。

3月

霍金逝世

3月14日，知名物理学家史蒂芬·霍金与世长辞，享年 76 岁。

点评：作为当代最伟大的物理学家之一，霍金的离世令人惋惜。生离死别令人痛苦，虽然孩子还小，但关于生死的发问却难免会有。与其模糊回应孩子、导致孩子产生误解和曲解，倒不如静下心来好好为孩子上上一课。

4月

熊娃踢人反被猛摔狠踹

4月27日，四川遂宁某公交车上，一男子因无故被一7岁男童踢了3下，怒气爆发狂摔该男童，并用脚猛踩孩子头部。后受伤男童被送医治疗，当事人被警方处以罚款并拘留15天。

点评：不会教育孩子，社会替你教育。面对熊孩子，该男子的行为确实比较过激，大家也不应该效仿。但这也在告诫大家别成为催生熊孩子的熊家长，对待孩子的教育要更加走心，千万别张口闭口“他只是个孩子啊”，要及时采用不过激的方式进行教育引导。

5月

幼儿园虐童事件再发!

5月14日上午，甘肃一家长发现自家3岁孩子屁股上有多处针眼，疑似在幼儿园被老师用针扎过，但园方拒不承认，监控录像关键10分钟消失。

点评：继去年的携程亲子园虐童、红黄蓝虐童事件之后，幼儿园虐童事件令无数家长恐慌不已。除了呼吁虐童罪入刑，关注幼教专业素养等，做家长的也要在幼儿园的选择上多下功夫，并且多多关注孩子的身体、心理状态。

6月

伊能静犀利回怼直男癌

6月11日，伊能静微博评价4岁孩子被亲生母亲虐待的新闻，称如果不能照顾好孩子就别生孩子，却被部分直男癌网友怼“不要动不动就宣传不生”、“不考虑传宗接待吗”……伊能静直言直语，逐一回怼。

点评：广大直男癌网友这次真的是狂找存在感了。大清亡了，也没有王位要继承，宝妈不是生育工具，也有自己的人生追求，动不动就催生、鼓吹让妈妈们牺牲的人，未免太自以为是了吧?

7月

毒疫苗事件曝光

7月15日，国家药监局发布通告，称长春长生违法违规生产冻干人用狂犬疫苗;7月20日，国家食药监局对长春长生下达了处罚决定，披露长春长生25万支儿童疫苗质量不合格，全部销往山东省。另曝出武汉生物制品也存在40余万问题疫苗，并销往重庆市和河北省。

点评：地狱空荡荡恶魔在人间，拿毒疫苗谋取暴利的公司可以说是道德沦丧了，希望国家能予以严惩，不要再给以其东山再起的机会。关于国内疫苗的更多报道，家长们可以参考网易与公众号 童办joywithyou 整理的相关资料。

8月

《延禧攻略》电视剧热播

于7月19日首播的电视剧《延禧攻略》，无疑是暑期黄金档的一匹黑马，该剧在剧情上不按套路出牌，女主一路开挂，各个演员演技均很在线。再加上不管是从配色、场景还是演员着装，都比普通宫斗剧要养眼很多，掀起了众人追剧热潮。

点评：不少宝妈也加入了追剧大军。事实上，剧中的几位妈妈类型也都非常鲜明，从中也能get不少育儿道理哦，大家更像哪一位呢?

9月

药监局修订含可待因感冒药

9月6日，药监局发布公告，明确规定 “18岁以下青少年儿童” 禁用含可待因感冒药。

点评：用药需谨慎，儿童用药更是如此。家长要注意规避市面上含可待因成分的常见感冒药，例如强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、联邦止咳水、新泰洛其、可愈糖浆、克咳胶囊等。

10月

女童高铁上被父亲抚摸亲吻

10月27日，一网友爆料称G1402次高铁上，自己邻座一男子对一女童频频做出猥亵动作，并曝光了相关视频。后当地警方经调查称：当事人与小女孩系父女关系，当事人的行为不构成猥亵违法。

点评：虽然从法律上看，警方判断不构成猥亵。但毫无疑问，在高铁上如此对女儿上下其手是非常不合理的。异性父母在与孩子的身体接触上要有界限，同时也要多多注意表发方式，家长们要引起重视。

11月

IG夺冠

11月3日，2018英雄联盟全球总决赛中，来自中国LPL赛区的IG队伍以3比0碾压对手，夺得LPL赛区在英雄联盟S赛上的首个世界冠军，举国欢腾。

点评：IG创造的这一辉煌让无数人激动不已的同时，也引发了不少家长的恐慌：IG夺冠，是否会成为孩子沉迷游戏的说辞?如今很多学校已开设了电竞专业，沉溺游戏自然不可取，但如果孩子拥有成为电竞选手的决心和毅力，也未尝不能由此创造人生价值。

“基因编辑婴儿”事件

11月26日，中国深圳科学家贺建奎宣布了一则令世界哗然的消息：一对名为露露和娜娜的基因编辑双胞胎姐妹于11月在中国健康诞生。这对双胞胎的基因经过修改，出生后即能天然抵抗艾滋病。后贺建奎被学校停薪留职，122位科学家联合声明谴责。

点评：此事曝出后，多个关联方均“否认三连”。但如果此事属实，可以说是一场漠视生命、剥夺人权的人体试验，令人发指，也令世界恐慌。

娱乐圈猛料不断

11月娱乐圈的瓜实在太多：台湾歌星孟庭苇被前夫曝出“出轨女助理”、“抛弃家庭”，双方开撕互怼;王宝强前妻马蓉微博炮轰王宝强，细节多番反转;黄景瑜被曝已结婚并家暴;蒋劲夫被曝家暴并承认;李诞疑似出轨，后做出澄清;28日，陈羽凡吸毒被拘，疑似出轨多年……

点评：家暴or出轨，都只有0次与无数次的区别，各位宝爸宝妈们也要引以为戒。父母纠纷之下，最受伤的还是无辜的孩子。无论离婚还是选择继续下去，希望各位都不要连累到孩子。

12月

小学生持刀弑母

12月2日，12岁的六年级小学生吴某康，于当晚持刀砍死了自己34岁的亲生母亲陈某，只因对母亲的管教怀恨在心。事发之后吴某康毫无悔意，并称“我又没杀别人，我杀的是我妈”。问吴某康由于尚未成年无法送至少管所改造，案发不到一周被无罪释放。

点评：吴某康的所作所为和事后态度让人脊背发凉，在这畸形的三观背后，是教育的失格。长辈的溺爱、父母的漠视、暴力的教育方式……这一切都在催化吴某康恶魔的种子。每个家庭都应引以为戒。

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