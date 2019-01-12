孩子准备上学了？这5个小建议你一定要听

开学对每个人来说都是一个望而生畏的事情。所以，只要你准备得越充分，孩子就越容易适应。这里有五条有效的建议，可以让孩子为上学的第一天做好准备。

1.提前体验新学校

了解学校，上学路线，感受老师和课堂是否令人满意。

了解上学路线和周围环境能帮助你的孩子尽快适应，这样在他们上学的第一天时，就不会感到不安和紧张。

孩子们通常习惯遵守常规，不太能马上接受新事物，大多数父母都知道这一点，所以如果你建立一个规范时间，在相同时间做相同的事，那么这孩子是有益的。例如，他们在早餐后会明确地知道接下来该做什么，什么时候出门。

2.组织孩子们一起玩耍

在入学之前安排与其他孩子一起玩耍是一个好主意，如果他们之前已经在一个幼儿园里相处过，现在都去同一所学校的话就更好了，总之在入学前让孩子们相互认识一下，能帮助孩子更好地适应新环境。

当然作为父母，你也会因此记住其他孩子的名字，认识他们的父母，为以后的交流打下基础。

3.让上学变得有趣

跟他们谈谈开学的所有积极方面，比如新朋友，新鞋，学习新知识…

每个孩子都有对新学校感兴趣的地方，并因此感到兴奋。可能是新朋友，学习新技能，长大成人，就像其他大哥哥和大姐姐一样，甚至有可能穿上一双漂亮的新鞋。有的孩子会因为收到新文具和书包而激动不已。

4.准备好各种学习用品

准备好学校的制服和学习物品，并让他们贴好个人标签，做好个人标记。最重要的是要确保他们能认出自己的名字，这样衣服和物品就不会与别人的东西混淆了，铅笔也不会到处乱丢。用便利清单把需要的物品罗列好。

5.提前教孩子一些新知识

在孩子开始上学之前教他们学会读和写自己的名字。

为孩准备一个合适的练习本，让他们阅读和书写他们自己的名字，这将增强他们的学习能力，增强自信心，使他们在课堂上不会感到落后和难以接受。这能鼓励他们的独立性，使他们知道他们可以识别自己的东西，并正确地标记他们的物品，这是非常重要的。

希望这些技巧能使你和你的孩子轻松度过新的开始，适应新的开学环境。不要为此感到太过担忧，孩子们成长得太快，每一步都是值得珍视的里程碑。

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