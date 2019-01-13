商场大促ing，带宝宝去逛要提前知晓这些！

春节临近，许多商场都在开展各种各样的打折促销活动。因此，带娃逛商场是一个很好的选择，不但可以疯狂shopping，而且宝宝可以在游乐设施里快乐玩耍。但育姐要提醒大家，商场里有很多危险因素，一定要把宝宝保护好！

商场旋转门

有的商场安装了旋转门，不少宝宝喜欢在里面打闹玩耍，大家一定要注意。在进出旋转门时，尤其注意要牵着宝宝的双手，防止宝宝把手伸进门缝里造成夹伤。如果宝宝刚学会走路，大家应抱着他通过旋转门。

试衣间

有的妈妈在试衣服时，习惯把宝宝留在门外，其实这样做是错误的。大家最好把宝宝带到试衣间，让他在自己的视线范围内，以免发生走失。

购物车：别当儿童车使用

不少爸爸妈妈为了省力，在逛超市时会把宝宝放在购物车里推着走。其实，这样做有很大的安全隐患。宝宝活泼好动，很难老老实实待在购物车里。万一从购物车里摔了下来，很容易受伤。

如果确实需要把宝宝放在购物车里，一定要仔细检查购物车的安全性，并且不能让购物车离开自己的视线。

乘坐电梯的“两要三不要”

大家在带着宝宝乘坐电梯时，要做到“两要三不要”：

两要：

1.确保宝宝身上的物品不会卷入电梯中

带宝宝乘坐自动扶梯时，大家要把宝宝身上的衣服、裤子、鞋带等随身物品保护好，以免卷入电梯的缝隙中造成事故，导致宝宝受伤。

2.遇到紧急情况立即按急停按钮

请注意，每个电扶梯一侧的下方都有一个红色的紧急停止按钮。如果发生意外，大家要立即按下此按钮，让电梯停止运行。

三不要：

1.不要让宝宝坐在婴儿车里上扶梯

让宝宝坐在婴儿车里逛商场是非常省力的方法，但在乘坐自动扶梯时千万不能这样做。宝宝好动，在婴儿车里有可能往外爬，万一在电梯上爬了出来就会很危险。再说，婴儿车在扶梯上不容易掌握平衡，万一发生倾覆会造成宝宝受伤。

2.不要让宝宝在扶梯上打闹

乘坐电梯时，大家一定要拉着宝宝的手，不要让他伸手乱摸，也不要让他在电梯上跳上跳下。离开电梯时，不要让宝宝在出口区域停留，以免后面的人和物对宝宝造成伤害。另外，要提醒宝宝，脸部一定要朝向电梯的行进方向，不要背对着。

3.不要抱着宝宝乘扶梯

抱着宝宝乘坐自动扶梯有很大的安全隐患。万一爸爸妈妈一时失手，宝宝就会跌落发生悲剧。为了宝宝的安全着想，还是乘坐升降电梯为好。

雨雪天，请注意防摔

下雨下雪时，商场的地面很滑，宝宝在奔跑运动时很容易滑倒受伤。所以育姐建议大家，要把宝宝看好了，不要让他随意奔跑打闹。另外，如果宝宝靴子上有水，一定要把水擦干后让他穿上。

最后育姐提醒大家，带娃出门安全问题很重要，千万不能麻痹大意。春节临近，商场里人员众多，一定要把宝宝看好了，以免发生意外酿成悲剧。

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