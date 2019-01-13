宝宝刚入园，这几个问题我劝你别问！

宝宝入园后，很多家长会对孩子变得异常关心，总是喜欢问孩子各种问题。要知道有些问题经常问，反而会让孩子不愿再去幼儿园，我们一起来看看：

1.今天有没有哭？

刚入园，孩子肯定会不适应，会用哭来抗拒周围的一切，但是父母走了之后，孩子的注意力逐渐被活动所占据，停止哭泣。有的家长会在孩子放学后，继续追问孩子有没有哭，这会让孩子想起这个问题，不但愈发悲伤，第二天更不愿意去上学。

2.今天在学校表现如何？

这个问题往往会让孩子不知如何回答，与其问孩子这个问题，不如多关心孩子，了解孩子在幼儿园发生的事情，这样会给孩子一个正面的引导。

3.在幼儿园学到什么？

这是家长经常问的话，要知道孩子的语言组织能力还不是很好，难以清楚地表达自我。

4.吃的什么？有吃饱吗？

有的家长害怕宝宝在学校吃不好。一开始，有的宝宝情绪不好，食欲也就不佳。但是到了后面，老师会帮助孩子独立适应新的生活，食欲就会慢慢好啦，家长无需对此太担心。

5.有没有人欺负你？

家长的这个问题直接就将宝宝与其他宝宝宝宝放到了对立面。孩子刚刚上幼儿园，对周围的小朋友还不是很了解，难免会有冲突。家长还是给宝宝时间，让他们自己解决吧，让孩子们自己去结交朋友。

6.喜不喜欢上幼儿园

家长担心孩子不喜欢幼儿园这是可以理解的，但如果让宝宝回答这个问题，只会影响宝宝上学情绪，所以家长还要让孩子了解上幼儿园的好处，帮助宝宝早点接受适应幼儿园生活。

7.老师喜不喜欢你？有没有表扬你

家长问宝宝这个问题，只能说明其对对老师不信任。要知道幼儿园里的老师对每个宝宝都是一样的，家长要充分信任老师，这样才能给孩子足够的安全感。

8.你喜欢哪个老师？

如果家长问这个问题，只会让宝宝愿意跟喜欢的老师在一起，而不接触其它老师。

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