关于高龄备孕，这些民间传闻不能信！

现代女性的孕育时间普遍延迟，高龄备孕或者高龄产妇也就越来越多。然而民间也开始出现各种关于高龄备孕的说法。有人说，由于生活水平提高，现代女性越来越注重保养，及时错过了最佳生育年龄也没有大碍。也有人认为，只要超过三十岁，怀孕的风险就会大大增加，而且极有可能会怀不上。其实，这都是比较极端的说法，民间对高龄备孕存在很多误解，接下来我们就来盘点一下高龄备孕的误区，快来看看你有没有中招吧。

1.高龄备孕受孕困难

只要身心都做好准备，高龄女性想要怀孕并不困难。很多高龄女性都存在一定的心理负担，很紧张，担心自己怀不上。其实，即使错过了最佳生育年龄，只要身体没有问题，依然可以怀孕。只不过，高龄女性在孕前和孕后都要比其他孕妇付出更多的精力。甚至超过35岁的女性，也是可以生出健康聪明的宝宝的。

2.只要保养的好，卵巢不会变老

虽说女性的生育能力和卵巢功能有很大的关系，但和颜值无关，卵巢功能和保养手段也没有关联。很多高龄女性可能看起来很年轻，但卵巢衰退的程度与年龄还是相符的，女性的平均绝经时间大概在五十岁左右。

一般来说，25-30周岁的女性发育成熟，卵子质量较高，妊娠风险较小，意外发生的概率很低。35周岁以上的女性，卵巢功能出现衰退，37岁更加严重，之后就会越来越差。所以，建议女性最好在35岁之前生育，当然过早也不好。

3.高龄孕妇只能剖腹产

高龄孕妇也不是一定就要剖腹产的。怀孕女性在生产前需要进行检查，根据检查结果选择生产方式，高龄孕妇也可以顺产。一般来说，40岁以上的首次生产的产妇，最好是首选剖腹产。年龄越大，身体的柔韧度或其他机能也会变差，给妊娠造成一定的困难。所以，高龄女性从备孕到生产一定要注意增强体质，锻炼身体。

4.高龄备孕需要做输卵管检查

通常情况下，输卵管检查是不孕女性需要做的检查项目，高龄女性不需要先做这类检查。过多的干预反而适得其反，高龄女性要放松心态，只要做基本的备孕检查就可以了。

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