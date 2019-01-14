小孩喉咙发炎引起发烧怎么办？这几点爸妈要知道

最近冷空气可真是一波比一波厉害了，这不育姐身边很多小家伙都说自己喉咙痛，普通的喉咙痛简单护理即可缓解，但是如果喉咙发炎引起发烧怎么办？今天，育姐就来帮大家解决这个问题：

1.别太紧张，适度发烧有利于生长发育

小孩体温在37.5℃-38℃是低烧，38℃-39℃是中度发烧，超过39℃则是高烧。小孩发低烧或中度发烧，对身体的健康发育是有好处的。要知道，发烧是身体对细菌或病毒侵袭所产生的一种反应。这种反应能够帮助身体将侵袭的细菌和病毒消灭掉，从而让小孩的身体健康成长。

2.退烧药不到万不得已不要使用

不管是扑热息痛，还是其他退烧药，或多或少都含有非那西汀、咖啡因、阿司匹林等，所以退烧药都有一定的副作用，比如损害肝脏肾脏、刺激胃黏膜诱发食欲不振、出现严重过敏反应、诱发缺铁性贫血等，因此给小孩服用退烧药一定要谨慎，不要盲目使用，不到万不得已不要使用。另外，如果要使用，一定要在医生的指导下给孩子喂服。

3.小孩高烧需要用药

小孩发烧体温超过39℃应立即使用退烧药物，千万不要延误。小孩高烧持续时间过长，有可能造成身体很多重要功能失调。比如：导致氧气和营养物质大量消耗加重心脏负荷；引起消化功能紊乱；导致大脑过度兴奋引起高热惊厥或过度抑制诱发昏睡等。

4.调整室温，保持室内通风凉爽

小孩发烧时，大家要及时降低室温，让他脱掉过多的衣物。孩子待在凉爽又不寒冷的通风环境里，有助于降温退烧。育姐要提醒大家，要根据孩子具体的身体状况，使用物理降温或药物降温帮助他退烧。但如果孩子发高烧，就不能使用酒精擦浴、温水擦浴等方法降温，以免影响正常的生理机制。

5.父母不要过分担心和焦虑

小孩喉咙发炎引起发烧，大家不要过分紧张，只需及时给孩子喂水、观察他的日常活动表现、必要时帮助他适当退烧即可。请注意，小孩发烧体温越高，使用的退烧药物的剂量应越小，防止体温快速降低导致虚脱。另外，建议最好及时带孩子去医院就诊，在医生的指导下进行治疗。

大家只要做到以上几点，在应对“小孩喉咙发炎引起发烧怎么办”时，就知道该怎么做了。

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