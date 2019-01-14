1岁女童肾内长了9颗结石，只因妈妈心急乱补这种营养物

在许多家长的印象中，许多病痛都是老年病，孩子尤其是婴幼儿，小小年纪根本不会得。实际上随着现在的孩子越来越早熟，周围的环境也在不断变化，许多病的发病期早就提前了。像什么高血压、糖尿病、冠心病和关节炎等，都有相当比例的孩子们会患上。

最近在广东梅州，1岁10个月的女宝小钟在尿尿时，突然出现了红色的血液，吓得家里人连忙把她带到医院诊治。

经过一系列的检查后，医生惊讶地发现孩子的双肾带着输尿管里，全都被结石塞满了，一共9颗，最大直径超过2厘米。双肾积水，部分功能出现异常。

这么小的孩子，怎么会患有结石呢？医生为此仔细询问了家长，关于孩子的饮食作息等生活习惯，得知这一切都是妈妈给娃“乱补钙”惹的祸。

孩子的爸爸妈妈本来就不高，生下孩子后，妈妈担心孩子会遗传二人较为矮小的身材，因此孩子出生不过10天，就开始把钙片磨碎，溶到奶粉里给孩子喝下。

然而，由于孩子是个早产儿，一开始就瘦瘦小小，体型和同龄的孩子比起来差距较为明显。再加上10个月左右孩子还没开始长牙，心急如焚的妈妈更确定孩子缺钙严重，购买了一些含钙成分的保健品，更把鱼肝油的剂量擅自提高。

在这种不正确的喂养方式影响之下，孩子摄取的钙质过多，身体无法代谢，转换成了结石堵在孩子肾里。主治医生表示：6个月以内的宝宝，妈妈的母乳或者第一阶段的配方奶才是最合适的食物，擅自添加辅食只会给孩子的身体增加负担，对其生长有弊无益。

孩子出现相关症状，就一定是缺钙吗？

对于1岁10个月的小钟来说，从出生第10天开始，妈妈就给她过度喂养了太多钙质。希望孩子长高强壮健康，这是所有父母的心愿，但其实对于她这个早产儿来说，在一开始体型瘦小很正常，只要在医生建议下健康饮食，慢慢长大后和同龄的孩子差距就会缩小。

另一方面，身高通常是遗传自父母，两个1米6的家长，再怎么样也很难生出1米8的孩子。足够的营养能帮助孩子在遗传的基础上拔高一些没错，但家长不能忽略身高“七分靠遗传、三分靠后天饮食锻炼”这一现实。小钟妈妈怕孩子矮小，过度补钙实在是不妥。

并且，钙虽然是骨骼发育的重要原料，但其实整体的生长发育和生长激素、蛋白质等因素息息相关，单纯补钙有时达不到家长希望的理想效果。

除此之外，小钟还存在10个月没长牙的情况。长牙这事和宝宝学走路学讲话一样，属于个体差异时间较大的发育指标，正常情况下，孩子的第一颗牙在6~12个月只见萌出都算正常，超过了这个时间，家长再思考乳牙迟萌的原因，其中之一才是缺钙。

缺钙在现在许多商家的宣传和广告里，就像个坑，什么症状都会往里面安。就拿枕秃来说，有可能只是宝宝的后脑勺和床单枕头摩擦导致脱落，而非缺钙导致。

因此家长在判断孩子是否缺钙时，要从多个症状来综合判断，毕竟相同的症状，也可能是不同原因引起的。在医生的指导下选择适当的补充剂，千万别像小钟妈妈一样，擅自做主。

孩子缺钙可能出现的症状包括：

1.多汗

2.频繁产生抽筋想象

3.夜晚容易惊醒

4.孩子长牙、学步较晚

5.枕秃、指甲上出现白斑、头发发黄变软

6.免疫力低下

7.肌张力较低，运动技能发育迟缓不全

8.患有佝偻病，有不同类型的骨骼畸形问题，比如O型腿、肋骨外翻等

9.大脑发育异常，存在心情冷漠，语言发育迟缓障碍等问题。

最后这3点，仅仅是因为缺钙这一点导致的情况不多。现在的孩子们拥有更丰富的物质条件，无论是妈妈的母乳还是精准配比奶粉，其实钙含量已经很丰富。增添辅食后依靠丰富的食材，多吃鱼肉蛋奶，辅之以鱼肝油即可。

比起补钙，孩子更需要维D

比起补钙，专业机构和医生最建议、宝宝最需要的营养素其实是维生素D。维D能帮助宝宝对钙的吸收，助力骨骼发育。

在母乳唯独缺少了维D这一种营养物质，靠光照体内合成维D又会受到天气和地理位置等因素影响，比起一般不缺的钙，其实补维D才是刚需。

根据全球佝偻病防治共识，普通的宝宝无论何种喂养方式，都需要补充维生素D。剂量是每天400IU，补到2岁，早产低体重儿和双胞胎则需要每天补充800~1000IU，3个月后剂量改为与正常孩子一致。无论是VD3和VD2，仅仅是转化率略有不同，两者都可以购买。

说了这么多，如何判断宝宝要不要补钙呢？

如果宝宝正常饮食，每天喝了足够的奶水则不需要。母乳喂养的宝宝完全能从奶水里获取足够钙质；人工奶粉喂养的宝宝，每天奶量达到500~600ml，也不需要补钙。

如果宝宝喝不足量，又出现了多个缺钙症状，平时晒太阳的时间也不充足，可以在医生的指导下补充钙剂。

母乳中的钙含量相对稳定，妈妈的身体为了保证这一点，可能会消耗储存的钙质。骨骼中的钙被拿去填补母乳的缺口，妈妈们就容易出现腰酸背痛、骨质疏松等毛病。因此妈妈们比起给宝宝塞钙片，自己才要多注意在饮食中选择高钙种类，补充钙剂才对。

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