耐心训练从小抓，宝宝成长好助攻！

在生活中有这样一类宝宝，他们做事难以有头有尾，非常依赖家人，平时也比较散漫，但当遇到挫折时又会表现得非常急躁，太急的情况下甚至会想要使用暴力来解决问题，稍缓和一些则宝宝又会知难而退。这种种表现都表明宝宝的适应能力比较弱，从另一个角度说，这类宝宝的情商和逆商是偏低的，耐性不足。

但是，大部分宝宝的耐性并不是天生就有的，需要长时间的培养。家长对宝宝这个方面的培养需趁早。那么，家长具体应该怎么做呢?继续往下看吧!

锻炼亲子间沟通

假如家长手头上有一件棘手的事情要解决，但孩子恰在此时也希望从父母处得到关注，家长可以借此来训练和孩子之间的默契沟通。比如握住宝宝的手，这实际是在告诉宝宝：宝宝放心，我会很快把手上的事解决然后来陪你。这样，既取得了与孩子的沟通，正在处理的事情也不必中途放下。

3-4岁的宝宝对时间几乎没有概念，让孩子理解时间，可以训练孩子在几分钟里完成他能完成的事，然后家长可以给宝宝一些小奖励。慢慢的孩子就能体会到时间的长短。

刻意让孩子等待

宝宝在想获得一样东西时，总是表现得急不可待。这时家长可以告诉宝宝：东西是可以获得的，但等一小会儿才行。这一小会儿，可以让孩子数数，也可以让孩子唱一首她喜欢的歌曲，孩子会明白原来等一小会儿的时间真的不长。

家长也可以在孩子等待的时间里做别的事情，如果宝宝能够不打扰家长，安心地等待，那么事后家长应该给宝宝表扬，告诉宝宝做得特别棒。反之，如果宝宝并没有安静地等，事后可以暂时不理宝宝，1分钟后再向宝宝解释刚才的做法是出于什么原因。

转移宝宝注意力

家长忙于手头的工作时，可以暂时用别的物品或事情把孩子的注意力进行转移，比如让孩子画一条小鱼，看一本新的绘本等等。在孩子进行画画、看书等活动的过程中，家长就可以完成手头上的事了。

注意在做这一训练时，最好不要用玩具来转移孩子的注意力，因为玩具并不利于孩子耐性的训练。家长可以让宝宝自由选择想做的事情，这实际上是孩子在自己决定打发这段时间的方式。

宝宝在3岁之前，对于自己的需求是放在第一位的，家长的“即时满足”会让宝宝缺少等待与忍耐力。因此，从宝宝小的时候就注意这一点，适当地延迟宝宝的满足，这样对宝宝耐性的增强有非常大的帮助。

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