宝宝偶尔咳嗽几声是怎么回事？九成家长踩入了这些误区！

冬季天气寒冷，很多宝宝会因为气温变化而生病，因此在这个季节，家长们都会变得非常敏感。有的宝宝偶尔咳嗽几声，一些父母就认为宝宝咳嗽就是生病了，需要立即吃药。其实，咳嗽是一种正常的生理反射，偶尔咳嗽几声对身体是有益的。下面育姐就给大家说一说宝宝偶尔咳嗽几声是怎么回事。

宝宝咳嗽的常见误区

面对宝宝咳嗽，爸爸妈妈常常会有以下的错误认识，看看你有没有中枪：

1.咳嗽就是生病了

咳嗽是身体的一种保护性反射，宝宝偶尔咳嗽几声是正常现象，大家不要感到惊慌。如果宝宝持续、反复咳嗽，则要引起重视。宝宝咳嗽的常见原因有呼吸道感染、呼吸道分泌物刺激、炎症反应等。另外，刺激性气体、烟雾也会诱发宝宝咳嗽，千万不要盲目给宝宝吃药。

2.咳嗽能扛就扛

还有一类父母是另一种极端化，认为宝宝咳嗽扛一扛就能好，根本不需要吃药，所以既不给宝宝吃药也不带他看医生。最终致宝宝久咳不愈，更有甚者继发了细菌感染等更复杂的疾病。建议大家先观察孩子，一旦发现症状加重，就要及时带宝宝去医院就诊，对病情加以控制。

3.咳嗽要挖根治疗

有的宝宝感冒发烧已经痊愈了，只是偶尔咳嗽几声，可爸爸妈妈就认为病没有好利索，宝宝一咳嗽就给他吃药。其实，只要经过专业治疗，宝宝病好了，偶尔咳嗽几声不要紧的，毕竟咳嗽完全消失，还是需要一个过程，不要太过心急。

4.咳嗽要先吃消炎药

有的爸爸妈妈认为，宝宝咳嗽就是呼吸道有炎症，一定要吃消炎药。事实上，盲目给宝宝服用消炎药对宝宝的身体有很大影响。宝宝咳嗽除了炎症刺激引起外，异物刺激、烟尘、过敏等也是诱因之一。不对症，盲目服用消炎药不但无法改善咳嗽症状，还会对宝宝的肠胃道和肾脏产生毒副作用。

宝宝止咳的食疗药方

宝宝止咳的食疗药方有很多，下面给大家介绍3种：

1.红梨川贝汤

如果宝宝是风热咳嗽，大家可以用川贝熬汤给宝宝喝。注意，宝宝喝川贝汤期间，不能吃油腻、辛辣的食物。如果宝宝脾胃虚弱，最好不要喝红梨川贝汤。

2.红梨茶

红梨茶具有止咳、润肺的功效，大家可以在红梨茶中加入一些生姜、白萝卜，秋冬两季给宝宝喝非常合适。在冬季还可以放一些红糖，请注意，红梨茶不能过甜。另外，脾胃虚弱的宝宝同样不能喝。

3.小药方

准备白前10克，紫菀10克，桔梗10克，苏叶10克，黄芩10克，蜜百部8克，姜半夏8克，生甘草6克，在医生的指导下煎制，给宝宝服用。3岁以下宝宝用量减半，3岁以上宝宝一天一服药，一天喝3次。

预防宝宝咳嗽的注意事项

想要避免宝宝咳嗽，以下几点要留心：

1.注意日常护理

大家要注意宝宝的日常护理，营造一个舒适的生活环境，每天定时开窗通风，保持空气清新流通。另外，在饮食上要保持清谈，并且保证宝宝拥有良好的睡眠质量。

2.少去公共场所

尽可能别带宝宝去公共场所活动，从而减少与咳嗽患者接触的机会，防止被传染。

3.预防感冒

频繁咳嗽往往是感冒的征兆，想要宝宝不咳嗽，大家首先要做好预防感冒的工作。日常生活中要经常带孩子锻炼身体，提高免疫力，避免感冒。

宝宝偶尔咳嗽几声是怎么回事？各位爸爸妈妈不要太紧张，这只是宝宝正常的生理反射，但一旦发现病情加重，务必要就医治疗。

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