三个月宝宝咳嗽咋办？育婴师告诉你正确护理方法

三个月的宝宝免疫力相对较低，稍不留神就会感冒咳嗽。一旦出现咳嗽症状，往往会持续好几个星期，让爸爸妈妈心疼不已。那么，三个月宝宝咳嗽咋办？

3个月宝宝咳嗽咋办？

3个月宝宝咳嗽，大家可以用这些方法加以应对：

1.清淡饮食，不吃生冷油腻食物

宝宝咳嗽期间，如果是母乳喂养，那么妈妈的饮食要保持清淡，多吃新鲜蔬菜，少吃蛋类和肉类食物，不吃鱼腥和油腻食物。

2.耐寒训练，提升体质

日常生活中，可以给宝宝进行耐寒训练。请注意，宝宝体质各异，耐寒训练可采取不同的方式。但不要盲目进行训练，以免受凉生病。

3.保持室内空气清新

大家要定时开窗换气，并保持正常的空气湿度。这样可以保持宝宝呼吸道粘膜湿润和粘膜表面的纤毛摆动，加快排出体内滞留的痰液。

4.注意饮水，少量多喂

不管是什么类型的咳嗽，大家都要给宝宝增加饮水量。增加进水量能稀释呼吸道中粘稠的分泌物，使其更容易被咳出。另外，也能加快血液循环，将机体代谢的毒素和废物快速排出体外，从而改善对呼吸道的刺激，缓解咳嗽。

5.祛痰为主，用药要谨慎

宝宝呼吸系统还没有发育成熟，往往难以将痰液有效排除体外，容易造成痰液滞留。如果一开始就服用镇咳药，虽然将咳嗽给抑制住了，但也无法将痰液排出，有可能造成呼吸道堵塞。这样不仅加重了病情，而且容易发生肺部感染。所以，应先注意祛痰。

宝宝咳嗽吃什么药比较好？

三个月宝宝咳嗽，服用药物时应首选易吸收的糖浆，用药务必要听医嘱，下面这几种糖浆比较推荐：

1.鲜竹沥

鲜竹沥药性偏寒，具有化痰止咳、润肺清热之功效，可以效果改善宝宝干咳或痰黄带血的症状。不过，如果宝宝患的是风寒咳嗽，请不要服用此药。

2.复方枇杷膏

复方枇杷膏可以化痰、止咳、清肺，宝宝有咳嗽不爽、喉咙干痒、风热咳嗽等表现时，服用这个药比较适宜。

3.百日咳糖浆

百日咳糖浆药性偏温，宝宝是因伤风感冒诱发咳嗽，服用此药效果非常好。请注意，宝宝如果是风热感冒诱发的咳嗽，请不要服用。

4.伤风止咳糖浆

伤风止咳糖浆又名非那根糖浆，不但可以止咳，而且可以化痰镇静。如果宝宝是过敏引起的支气管炎或者晚上咳嗽多痰睡不好觉，可以服用这个药。

5.消咳喘

消咳喘药性偏热，如果宝宝咳黄痰带血、发热咳嗽，就不能服用消咳喘。

6.蛇胆川贝液

蛇胆川贝液具有化痰散结、镇咳驱风的作用，对咳嗽多痰、风热咳嗽有很好的疗效。如果宝宝是风寒咳嗽，就不能服用此药。

7.桂龙咳喘丸

虚证咳嗽大多是慢性咳嗽，咳嗽时表现无力，并伴有四肢发凉、体弱多汗等症状，服用桂龙咳喘丸和固肾咳喘丸可以有效改善上述症状。

8.小儿宣肺止咳颗粒

小儿宣肺止咳颗粒具有化痰、解表、宣肺、清热的功效，如果宝宝因肺部问题出现咳嗽，服用此药正合适。

9.小儿化痰止咳颗粒

宝宝因患有支气管炎而出现咯痰、咳嗽时，服用小儿化痰止咳颗粒会收到很好的效果。

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