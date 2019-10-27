北鼻头发垂直生长，当妈的切不可大意！

有的宝宝自出生后头发长势就很好，而且一根根竖着长好像芭比娃娃一样，十分可爱。但育姐要提醒大家，宝宝头发竖生长有很多原因，除了肯遗传有关，还可能隐藏某种疾病会缺乏某种营养素导致，万不可忽视！

1.缺锌

缺锌对的头发生长有直接影响，可致宝宝头发变黄，稀少、竖着长等。

对策：

大家要坚持给宝宝进行母乳喂养。当宝宝6个月左右时，可以给他添他吃核桃仁粉、花生米粉、牡蛎、动物肝、鱼泥、蛋黄、瘦肉末等含锌辅食。如果宝宝缺锌情况比较严重，建议大家在医生指导下服用补锌剂。

2.缺钙

宝宝缺钙会使头皮内竖毛肌收缩，进而导致宝宝头发竖着生长。如果宝宝经常无故哭闹、精神烦躁、表情呆滞、囟门闭合和出牙较晚，大家就要注意宝宝是不是缺钙了。

对策：

首先带宝宝去医院做检查，了解具体情况。如果宝宝缺钙情况比较轻微，大家可以让宝宝适当多吃牛奶、奶酪、绿叶蔬菜、豆类等食物，通过食补的方式补钙；如果宝宝严重缺钙，应在医生指导下服用钙剂和维生素D补钙。请注意，给宝宝补钙时一定要多带宝宝外出晒太阳，促进钙质吸收。

3.头发因素

一般来说，头发在毛囊内部时，就往不同角度生长，一个夹角为40度另一个为140度。当140度一侧的平滑肌收缩时，会将两束头发的夹角变成90度。于是，毛囊外部的头发也会跟着改变生长方向，最终变成头发竖着生长。

对策：

这种情况是正常现象，大家无需过于担心。宝宝长大后这种情况就会发生改变，头发也就变得十分平顺啦~

4.遗传

宝宝头发竖着长，有可能和遗传因素有关。有专家指出，如果宝宝遗传了父母的神经质体质，平常很难入睡，脾气比较暴躁，晚上爱哭闹，而且不明原因的腹泻等，很难带。

对策：

对于这样的宝宝，大家要保持耐心，不要对他大吼大叫，而应及时安抚让宝宝情绪平静下来。

5.积食

宝宝头发竖着长，或许是积食造成。宝宝出现积食后，通常会有肚子胀、胃部不舒服、厌食、食欲不佳、手脚心发热、睡眠质量不佳、口臭等现象。

对策：

如果是积食导致的头发竖着长，大家可以通过捏脊、推拿加以治疗改善。方法是：用双手沿宝宝脊柱从下至上捏脊，每天睡觉前捏三到五次即可。每捏三下可将背脊皮提拉一下，每次捏脊的时间控制在三到五分钟为宜。

另外，大家要让宝宝保持清淡饮食，多吃面条、面汤、米粥等易消化的食物，少吃肉类食物，不吃膨化、油炸食品。

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