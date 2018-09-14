离医院太远，产妇半途生子拿石头割脐带

据英国《每日邮报》报道，9月11日，在印度北部一个偏远的村庄里，一名孕妇即将分娩，村民们齐心协力，自制轿子将其送医。不料产妇中途生子，无奈的产妇和村民只能用指甲和石头将脐带割断，让宝宝平安降生。

偏远没公路，产妇被艰难送医

据了解，这名产妇现年24岁，名叫乔蒂帕利·穆塔亚玛。她所居住的村庄位于印度北部，十分偏远没有通公路。为了让穆塔亚玛顺利通过7公里的山路前往附近医院生产，村民们用一根棍子和一个布兜制成了一个十分简陋的“轿子”，抬着她前进。

当走到半途时，穆塔亚玛羊水破裂，不得不在路边分娩。孩子出生后，穆塔亚玛在一名村民的协助下，用2块石头和自己的指甲花了很长时间才把脐带割断。接着，他们简单清洗了新生儿并用毯子包裹起来，返回家中。

网上发布视频，呼吁政府修路

穆塔亚玛的一名亲戚将其分娩的过程录了下来，并上传至网络。他表示，拍摄这段视频的目的就是为了让村民们了解自己的处境。他说：“没有人关心我们，而我们也不知道去哪里找什么人求助，希望有人看到这段视频，然后帮帮我们。”

好在，这段视频引起了当地政府的重视。目前，政府已经派人前往村庄看望村民。卫生部门也派医护人员前往穆塔亚玛的家中为她提供医疗服务，并给新生儿注射了疫苗。

据悉，政府相关部门已经启动相关的修路工作。

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