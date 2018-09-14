入园三天孩子鼻血流不停 查清原因园长差点下跪道歉

一转眼暑假已经过去，三岁左右的孩子们都要开始上幼儿园了，西安的翠翠家也不例外。目前教学资源比较紧张，翠翠为了给孩子争取到一所比较好的幼儿园，又是托老同学，又是幼儿园负责人“意思意思”，终于把事情给办妥了。

比起普通的幼儿园，翠翠找的幼儿园交通方便、师资充沛，最关键的是从来没发生过过老师打孩子的事情。每个房间都配备了高清摄像头，孩子一天吃了什么、做了什么游戏、和其他小朋友相处如何都能被捕捉下来，家长通过相关手机软件可实时查阅。

想到孩子上学的第一步已经稳了，翠翠近来的心情也是“晴空万里”然而直到前几天开学，翠翠才意识到孩子能“幸运地”上学还有一个重要的原因——幼儿园扩容了。

幼儿园扩的不仅仅是面积，还接收了更多的孩子，原本只有300个孩子，现在实际入园名额竟然增加到约500个。“明明多收了这么多孩子，怎么入学门槛还搞得很高似的，那我之前托人送礼岂不是白费了？”翠翠在心里忍不住吐槽了两句。

不过在看到明亮漂亮整洁的新教室后，翠翠心里的不满也烟消云散了，叮嘱好孩子在幼儿园也要乖乖听老师话后，翠翠就离开了幼儿园。回到家面对空荡荡的屋子，突然没了儿子的吵闹和甜甜的“妈妈妈妈”的叫声，翠翠居然觉得有些寂寞。整个白天打开软件看了好几次儿子的情况，看见孩子在老师的带领下玩得很开心，翠翠也就不再担心。

蹊跷的是，明明监控里孩子并无异状，回到家后孩子却一直揉眼睛，仔细看眼白上甚至出现了些红血丝。翠翠以为孩子是第一天去幼儿园，疯玩太累了，就催促孩子早点去睡觉没多想。

可是第二天放学后，孩子不仅仅是眼睛红了，身上有好几处出现了皮肤红肿起疹子的情况，仿佛过敏了。翠翠有些着急地问孩子，是不是在幼儿园碰到了什么不干净的东西，还去揉眼睛啦？孩子只回答老师带他们玩彩砂了，其他的也说不出个所以然。

翠翠听完在微信群里面描述孩子的情况，并艾特了老师，立刻得到了其他几位家长的回复“我家娃也有点过敏”、“是不是彩砂不太干净？”。不一会老师表示：孩子入园有些过敏生病的症状很正常，因为之前都在家里，没有接触过于复杂的环境。到了幼儿园孩子可能会碰到一些细菌触发身体的免疫反应，卫生问题本园绝对有信心的，明天开始会更注意让孩子玩耍完洗手避免感染。

既然老师这样信誓旦旦，翠翠也不好多问什么，给孩子好好清洗了一下就睡觉去了。然而到了第三天，事情完全没有好转，放学时翠翠竟然发现孩子都开始流鼻血了。这下翠翠坐不住了，在大群质问老师“这也属于正常情况吗”，得到了好几个家长的支持，原来他们的孩子自从上了幼儿园后，也出现了各种症状，开始流鼻血。

于是翠翠和其他出现类似情况的家长拉了个小群，讨论了一会后有人提出：“是不是幼儿园新屋子没晾？甲醛超标啊？”一语惊醒梦中人，大家纷纷觉得很有可能。刚好有位爸爸从事设计装修行业，商量隔天带检测仪器去幼儿园测试一下。

不测不要紧，围着老师测完的结果让家长们都吓了一跳。我国的法律规定居室内的空气甲醛最高浓度不允许超过0.08mg/m³，幼儿园新建教室的各处甲醛浓度居然达到了0.2mg/m³，数值最高的地方是教室后面孩子们放书包的小柜子，竟然达到了0.27mg/m³！

医学研究证明，室内甲醛超标已经成为诱发白血病的主要原因，甲醛超标会诱发儿童血液性疾病。密闭环境里，0.08~0.09mg/m³的甲醛浓度就会让儿童发生轻微气喘；超过0.5mg/m³时，成人会被刺激眼睛引起流泪；超过0.6mg/m³，可引起咽喉不适或疼痛；再往上就会导致恶心呕吐、胸闷哮喘、皮肤过敏，肿瘤甚至死亡。

面对这样的结果，家长们不气愤是不可能的，当场就在幼儿园开始大吵大闹，性子急的两位甚至打电话去教育局投诉了。当时场面一度混乱，差点家长和幼儿园保安动起了手。当晚微信群里也炸开了锅，许多家长表示明天不会把孩子送到学校，要求学校退学费，他们转学。

隔天幼儿园就发布了停课通知，召集了几位学生家长进行沟通后续处理方案，。面对情绪激动的家长，园长连连道歉，差点给跪下，毕竟这是关系到孩子们的重大安全问题。最后决定：先找其他地方给孩子们上课，同时做好甲醛清理工作，等新教室甲醛浓度达到标准以下，再接孩子们回来。同时幼儿园出钱给孩子们做体检，检测是否有其他身体不适。

最后提醒各位家长，一定要注意装修对孩子的隐性伤害。相比起实木家具，板材家具需要大量工业胶水粘合，它的原料之一正是甲醛。无醛不成胶，有胶必有毒，只要有脲醛树脂胶在的地方，甲醛就会阴魂不散十几年。其次刷墙的劣质腻子也会散发甲醛，危害孩子健康。

因此如果有新装修完的房子，家长最好采取高温加强通风量的方法，高温有助于甲醛的挥发，通风换气有助于降低甲醛浓度。至于绿色植物和活性炭包这两种流传已久的除甲醛妙招，其实效果并不明显。活性炭甚至会在暂时吸附甲醛，达到饱和度后再次释放，形成二次污染。

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