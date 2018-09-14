验孕棒2条杠＝怀孕？也有可能是生病了！

育姐前两天陪着闺蜜去产检，和医生闲聊时他说：现在很多小姑娘，来看妇产科说自己月经不调，想问问如何调理。可问题是问大姨妈推迟了几天也不记得，只说很久了，结果一检查就是怀孕了。“怀孕的前期症状还挺多的，这些小姑娘怎么对自己的身体一点都不注意，愣是没看出来呢”。

其实医生有这样的疑虑还真的不奇怪，毕竟时不时就会看到一些十分乌龙的新闻：某年轻女性怀胎十月，突然腹痛紧急在宾馆/厕所生下孩子。事后问起，她们却表示因为自己平时大姨妈就不规律所以没在意，即使肚子变大，也以为是长胖了。结果就是等到孩子生下来了，才知道自己怀孕。

对于结婚或者有备孕计划的女性来说，知晓一些怀孕的早期症状，是非常重要的。因为这样可以方便她们尽早进入孕妇状态，对工作和生活进行调整，安心养胎。今天育姐就来分析几条常见的怀孕症状，帮助各位判断孕情。

验孕棒的工作原理

既然你都信赖试纸来判断怀孕与否了，那么首先要知道验孕棒以及验孕试纸的测验依据。简单来说：一般受精卵着床后，女性体内会开始生成一种名为“人绒毛膜促性腺激素”的物质，即HCG。这种激素在孕早期的8~10周达到最高值50000~100000U/L，以后迅速下降，因此作为判断是否怀孕的重要依据之一。

目前的各种试纸和验孕棒，就是根据你尿液中的激素水平来判断“妊娠阳性或阴性”。只要你正确操作试纸，就会得到两条杠、一条杠、一浅一深这三种结果。一般来说两条明显的杠杠大概率怀孕；一浅一深说明你的激素水平尚不够高，测量结果不明确；一条杠则是激素水平低，大概率没怀孕。

验孕棒一条杠就代表没怀孕？

需要注意的是，同房后1~2天这么短暂的时间，不易查出怀孕的结果。从上文我们也可以看出，小蝌蚪也需要着床的时间，所以一般建议排卵后8~9天或者同房后8~10天再去测试。如果你太心急，则可能得到一条杠，误以为自己没怀孕，对今后生活造成不便。最好再一周后再次复测，不要急于下未怀孕的结论。

验孕棒两条杠就是怀孕？

并不一定，试纸只是告诉我们：你的体内的HCG达到了一般怀孕的水平啦，准确的检查结果还是要依靠医生和b超来判断。

更可怕的是，除了正常怀孕和验孕试纸保存不当受潮外，一些细胞肿瘤疾病或者异位妊娠也会让你体内的HCG水平提高。包括以下几种情况：

1.宫外孕和葡萄胎：如果检测血或尿HCG提示阳性，但B超宫内却看不见胎囊，这种情况就要警惕是否宫外孕。

如果去医院检测血HCG浓度一直维持较高水平，即使12周后都不下降，那么就要考虑葡萄胎的可能性。

2.妊娠滋养细胞肿瘤（胚胎滋养细胞发生恶变形成的肿瘤），在清宫手术、足月生产、流产、宫外孕4周后，激素水平本应缓慢下降，如果此时用试纸再次检验出两道杠，说明激素水平又提升了，则有可能是患上了妊娠滋养细胞肿瘤。

3.性早熟和肿瘤，包括肠癌、肝癌、肾癌等，会引起月经紊乱伴随HCG升高。因此，验孕棒显示“两道杠”并不可百分百确定已怀孕，而需要去进行更加细致的检查，排除疾病的可能。

大姨妈晚到几天说明可能怀孕？

停经是怀孕后最早出现的症状之一，因为大姨妈是在雌激素和孕激素两者的作用下，导致子宫内膜脱落而成。怀孕后不再排卵，所以雌激素不再发生作用，内膜也就“动力不足”不再脱落。

一般情况下，如果夫妻最近同房，且大姨妈超过平时规律的时间点7~10天，则要怀疑是否怀孕。

其他判断是否怀孕的症状

1.有没有使用避孕产品，最近一阵子是否同房；

2.胸部是否突然变大，肿痛难忍；

3.精神状态不佳，总是感到疲劳，嗜睡；

4.对喜欢的食物失去胃口，转而喜欢吃一些酸辣开胃的食物；

5.经常感到恶心、头晕想呕吐，尤其是早上醒来；

6.小便次数增加；

7.有轻微的出血症状，却不像大姨妈那样多；

8.情绪突然不稳定，容易激动。

祝愿所有想要怀孕的妈妈，愿望早日成真~

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