关于宝宝睡午觉，这些功课要做足！

宝宝睡午觉对成长发育有很大帮助。但是关于睡午觉，很多妈妈都不清楚其中的讲究。育姐今天就给大家说一说：

宝宝不午睡智商会变低？

很多家长认为宝宝不睡午觉会让智商变得低下，其实家长的想法是完全错误的。午睡与智商高低没有任何的关系。有很多科学家也没有午睡的习惯，但智商也很高。

睡午觉对宝宝有何好处？

1.改善情绪

宝宝睡眠不足很容易哭闹，情绪容易变得暴躁紧张。相反，如果睡眠足，宝宝心情也会变好，面对什么往往都比较积极，情绪也比较平静。

2.提高免疫力

中午睡上一会可以让下午精神更好，同时也能提高宝宝免疫力。如果午睡不睡，那么睡眠时间相对较少，易造成宝宝没有精神，疲惫不堪，降低宝宝免疫力。

午睡一般要睡多久？

1-3岁的宝宝午睡时间在2个小时左右，3-6岁的宝宝睡眠时间一般在1个小时或是一个半小时之间。宝宝午睡时间要控制好，如果白天睡得太多，那么宝宝晚上睡觉会不安稳。所以，宝妈要控制好宝宝的午睡时间。

宝宝午睡期间需注意的事项

1.不要忘记盖被子

不管天气再怎么炎热，在午睡时最好在肚子上盖上薄被或是毛巾，这样宝宝才不会着凉。

2.室内温度24-25度之间

温度适宜宝宝更容易入睡。所以室内温度不要太高，保持在24-25度左右就行，这样宝宝会有一个安静的睡眠环境。另外，宝妈动作要轻，这样宝宝才能睡得更加安稳。

怎么诱导孩子午睡

部分家长认为，孩子玩累了，自然就睡觉了。宝宝虽然入睡了，但是对宝宝身体发育却是非常不利的。因此，家长需要正确诱导孩子睡觉。

中午到了睡午觉的时间，宝妈可以在孩子面前做出犯困的样子，打哈欠，然后睡到床上抱着枕头，表现出舒服的样子，要知道宝宝模仿能力是非常强的，宝宝会想尝试，几次之后，宝宝自然也就睡着了。

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