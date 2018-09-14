占了这七样，你家宝宝未来一定是个高颜值！

为人父母，你一定想知道宝宝未来长什么样吧？毕竟，无论男女，都可谓是十八变，所以呐，现在的长相未必有个定数。不过，如果你家宝宝占了以下这七样，那么放心吧，未来多半是个高颜值！

1.眼睛有神

眼睛大并不代表眼睛漂亮。一双漂亮的眼睛，应该非常有神采，眼神有灵气。不过，孩子长大后，课业负担会加重，用眼过度的现象可能很难避免，所以这方面需要家长从孩子小时候就开始注意，培养孩子正确的用眼习惯，不要小小年纪就把眼镜架在脸上了哦~

2.鼻梁高挺

一般鼻梁高挺的人都非常漂亮、帅气。如果你家宝宝现在的鼻梁就非常高挺，那么恭喜喽，孩子的颜值不会差！

3.牙齿整齐、没蛀牙

牙齿排列不整齐，东倒西歪，一定会在张口说话或者是笑的时候给颜值减分的！牙如果长的不好看，那么可能是换牙时没有长好。不要以为宝宝的乳牙不需要护理，孩子的乳牙如果出了问题，也要即使就医，否则将来等待孩子的很可能是一口歪牙！

4.皮肤白嫩

有句话叫做“一白遮百丑”皮肤白皙会掩盖掉人的很多缺点，或者说是让人并不那么注意那些缺点。宝宝的肤质如何和遗传有较大关系。如果你家的宝宝不那么容易晒黑，还是不易过敏的肌肤，那么恭喜喽，你家宝宝在成年后往往也会拥有非常健康的肌肤。

5.睡觉不用嘴巴呼吸

宝宝如果喜欢用嘴巴呼吸，会使面部的正常发育受到影响，牙前突、嘴唇肥厚、下巴后退等等很多问题都是因为睡觉用嘴巴呼吸所造成的。家长应该立刻纠正孩子的这个坏习惯。要知道，即使五官不是那么美，一个好看的脸型也可以提升人的整体气质。

6.脸型对称

人的面部，器官和脸型需要对称才好看。人的三庭五眼基本符合了这个原则。如果宝宝的脸型也很对称，那么这是宝宝长大后就会很漂亮哦~

7.爹妈底子不错

如果妈美爹帅，那么孩子将来八九不离十都是漂亮的，因为父母的基因影响着孩子的长相，而大眼睛、长睫毛、高鼻梁这些美的因素全都属于显性基因，所以孩子更容易被遗传。要是这些全部集中于孩子的身上，那肯定是个高颜值宝宝了。

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