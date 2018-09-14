不骗你！BB“脏”着养更安全，特别是这几处

宝宝总是脏脏的怎么办？肚脐上的泥擦不掉，囟门的乳痂洗不干净……其实，这些地方很脆弱，太干净可不一定是好事，反而容易出大事！

肚脐

宝宝出生后，一般2—3周左右脐带会自行干瘪并脱落。在这段时间，脐带残端会渗出清亮的粘稠液体。此时，可用碘酒、酒精、过氧化氢等消毒、清洗。但要注意清洗方法，手要干净、动作要轻，切勿用手抠。

* 用湿润的棉签或干净的毛巾轻轻擦拭。

* 新生儿可以用清水洗，大一点的宝宝可用婴儿肥皂或沐浴乳清洗。

* 如果肚脐处比较脏，可以先用适量的橄榄油进行软化，然后用棉棒轻轻把污垢挑出来。

* 如果宝宝肚脐红肿还有异味，或脐窝内有新生肉芽组织，或脐带脱落后总有淡黄色液体渗出，应及时带孩子就医。

囟门

也就是顶门。此处很脆弱，等闭合后才会结实。它的上面通常会有壳状皮疹(乳痂)，可能还有异味。这让不少妈妈忍不了。

但请注意，如果清理方法不对，或用力过猛，可能会使宝宝头皮受损，囟门健康受威胁。

* 先将乳痂软化，可以用蒸熟的麻油或食用油浸泡2—3个小时。然后用无菌棉球，顺着头发生长发现轻轻擦拭。如果乳痂比较多，可以多清理几次，不必一次就搞好。

* 一般不用洗发液，如果要用推荐刺激性较小的婴幼儿专用产品。

* 注意手法，将手指平放于囟门处，轻轻揉洗，切勿用力按压、搔抓，更不要用硬物刮划。

耳朵

不少妈妈看到宝宝耳朵里有耳屎，便忍不住想要掏出来。大家主要担心的是耳屎太多不干净，把耳道堵塞了，影响听力。事实上，正常情况下，耳屎的分泌量不会堵住耳朵。再说，耳道有自洁功能，耳屎会随着打喷嚏、运动等动作自行脱落。

当然了，如果宝宝耳屎太多，影响到听力，就需要清理了。千万不要用自己的指甲或牙签、发夹、铁掏耳勺等尖锐物来操作！

△ 耳廓内耳屎

一般用棉签或柔软的毛巾轻轻擦干净即可，切勿往耳内。

△ 外耳道耳屎

如果耳屎比较硬，建议让耳鼻喉科医生来处理。在看医生前，可以几滴软化耳屎的药水，比如碳酸氢钠滴耳液。

鼻孔

一般来说，不需要清洗，也不需要刻意帮宝宝清理。如果宝宝鼻涕、鼻屎多，影响正常呼吸，应注意清理方法：

△ 鼻涕

* 别着急，一边一边来。首先压迫一侧的鼻翼，让鼻腔不进气。然后让宝宝吸一口气，稍用力即可擤出对侧的鼻涕。接着再搞定另一侧。

* 如果宝宝鼻涕太粘稠，或者有点干燥，可以先用温毛巾敷一敷鼻腔附近。

* 至于吸鼻器，请谨慎使用。不要将吸管太过深入探入鼻腔，以免造成鼻粘膜受损。在鼻腔外的鼻涕建议尽量用纸轻轻擦拭。

TIP：注意别让宝宝倒吸鼻涕，以防病菌“倒流”至中耳腔，引发中耳炎。

△ 鼻屎

记住要适度清洁。天天挖反而不好，会使鼻粘膜受刺激过度，分泌更旺盛，造成鼻屎越清越多。有的孩子经常打喷嚏、流鼻涕并不是鼻炎，很可能是因为过度清理造成。

清理方法在这里：首先用热毛巾敷一会儿鼻子或往鼻腔内喷些生理盐水或生理海盐水，等鼻腔分泌物软化了，再用浸满橄榄油的棉签慢慢粘出来。

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