宝宝玩具怎么洗？最全清洁方法来了！

只要家里有宝宝，必定会有各种玩具。作为宝宝的贴身小伙伴，各位家长有没有为这些玩具做好清洁工作呢？

为什么要给玩具做清洁

玩具对宝宝来说是使用频率很高的物品。不论是塑料玩具还是木质、毛绒玩具，上面都有着惊人的细菌，特别是毛绒玩具中的细菌总数可以超过其他玩具种类的3到5倍。所以说，家长定期给玩具进行清洗消毒，对宝宝的健康很有利。

玩具清洗消毒的时间，建议保持在一个月一次。宝宝在和玩具玩耍的过程中，家长应提示宝宝不要把玩具放在嘴里啃咬。另外，玩具在家中应该放在固定的场所，放在玩具柜、玩具箱内。厨房和卫生间是家中细菌最多的区域，不要让宝宝把玩具拿到这两个地方玩。

宝宝玩具的清洁消毒原则

1.玩具消毒后，才能给宝宝玩，新玩具也是如此。因为新玩具从生产到把它买回家，其中要经历很多个环节，沾染细菌与病毒的机会也非常多，只有事先清洁，才会让宝宝玩得更安全。

2.给宝宝清洗消毒玩具时，应该选择婴幼儿专用的清洁、消毒剂，因为普通的消毒剂可能会对宝宝的呼吸道和皮肤产生不良的刺激。

3.玩具在清洗消毒后，必须用大量的清水冲洗，以减少消毒剂残留，然后将清洗后的玩具彻底晾晒风干。

4.妈妈在给宝宝清洁玩具时，不要用家居的抹布给宝宝擦拭玩具，要知道抹布比马桶还要脏呢！

宝宝不同玩具种类的清洗方法

1.塑料橡胶玩具。如玩具中装有电池，需提前卸下。将玩具放入5%的消毒液内，浸泡半小时左右，用刷子刷洗脏污部分，用清水冲洗干净后在阳光下晾晒。

2.毛绒玩具。小的毛绒玩具直接放在洗衣机里选择中柔洗模式清洗，甩干在阴凉处悬挂晾干即可。如果是大的毛绒玩具，可把填充缝口剪断，将填充物取出，然后再放入洗衣机内清洗。大的毛绒玩具在晾晒时，最好直接放在阳光底下暴晒，起到杀菌消毒的作用。

3.沙子。沙子一定要每周都放在太阳底下暴晒一次。晒沙子时要注意翻搅，尽量让所有沙子都能晒到太阳。

4.金属玩具。金属玩具，如果制作材料不易生锈，可以使用开水烫洗。如果是容易生锈的材质，可以使用专用干抹布灰尘擦净，然后置于太阳底下暴晒。

5.木质玩具。材质耐湿耐热，不易褪色的木制玩具，可以使用热水清洗。在热水中加入清洗剂，玩具放在里面泡10分钟，然后捞出冲洗干净，放在太阳下晒干。如果玩具的材质比较容易褪色，在太阳低下暴晒杀菌即可，除此之外，也可以用酒精棉片擦拭玩具，然后再放在太阳下晾晒。

6.电子玩具。电子类玩具比较精密，也不能用水泡洗，所以很多家长都不知道怎么清洁。其实很简单，可以使用酒精棉球擦拭玩具。缝隙处不好清洁，可以用棉签儿或者是废牙刷来清洁。最后再使用干净的毛巾沾清水将玩具再擦拭一遍。

对宝宝的玩具来说，只要能经常放在太阳底下暴晒就能起到很好的消毒作用。如果没有太多时间来清洗孩子的玩具，最快捷的方式就是拿到太阳底下晒晒。

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