男宝私处护理大有讲究，这些功课你都做全了嘛？

男宝和女宝的私处护理都很有讲究，今天育姐就来说一说男宝的私处护理问题，一起来了解下：

小鸡鸡发红了如何处理？

宝宝小鸡鸡发红，大家要注意观察是不是尿路感染。宝宝有尿路感染通常有以下几种表现：尿液带血、尿液浑浊有臭味、尿频、排尿时哭泣易怒、无故发烧等。若宝宝小鸡鸡发红伴有以上几种情况，大家要及时带他去医院就诊。

另外，宝宝喝水太少，或吃了火龙果等红色食物也有可能导致小鸡鸡发红。

宝宝爱摸小鸡鸡咋办？

宝宝爱摸小鸡鸡，怎么回事？

其实，他们只是觉得好玩而已，并不知道这是令人尴尬的事情。宝宝爱摸小鸡鸡，是对身体进行探索，和摸眼睛、鼻子、耳朵是一样的。

面对宝宝的这种行为，大家要做到以下几点：

1.大家不要随意制止宝宝

不要认为摸小鸡鸡是不良行为就加以制止，以免影响他的性健康和自尊心；

2.把宝宝的手洗干净

宝宝手上的细菌有可能会诱发尿路感染，大家一定要给宝宝洗手！

3.转移宝宝注意力

发现宝宝摸小鸡鸡，大家不要大惊小怪，应十分淡定地转移他的注意力，比如打开动画片给他看，给他玩玩具等。

新生宝宝要不要割包皮？

有人认为，宝宝一出生就要割包皮。如果不割，不但会出现包皮过长或包茎影响生殖器发育，还有可能造成泌尿感染。还有人认为，割包皮是一个手术，宝宝还小就挨一刀，不但很疼，万一出现并发症或出血感染，那就不好了。

有许多外国宝宝一出生就割包皮，大多出于文化或宗教目的，但国内并不提倡。目前还没有证据表明，应把包皮环切术常规化。

宝宝有包茎是正常的生理现象，随着宝宝慢慢长大，包皮和阴茎头会慢慢分开。如果宝宝没有反复感染、排尿困难等症状，就无需动手术，切不可盲目跟风给宝宝割包皮！

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