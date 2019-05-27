扁桃体到底切不切？六岁以下请谨慎处理

最近的气温忽上忽下，育姐身边很多孩子都患上扁桃体炎，有时还会有感冒发烧等症状，让妈妈心疼不已。有的妈妈认为孩子总是被扁桃体炎骚扰，倒不如摘了为好。这种想法真不能有，我们一起来看看：

扁桃体对宝宝很重要

扁桃体是人体免疫器官，位于咽部扁桃体隐窝内，是呼吸道的第一道防线，它的免疫功能对3-5岁宝宝来说十分重要。扁桃体可以抵御病毒、致病菌等病原微生物的侵袭，但当从口鼻侵入体内的病原微生物毒性厉害或数量较多时，会导致自身发炎，出现红肿、化脓、疼痛等症状。

孩子为何容易患扁桃体炎

扁桃体、腺样体和咽喉壁的淋巴组织共同构成了环状淋巴网，位于呼吸道的最上端，是呼吸道和消化道的“门神”，防止各种病原微生物的侵袭。

当病原微生物“大举入侵”时，作为“门神”的扁桃体首先“出战”，“挂彩”（发炎）也就在所难免。每次的“先锋官”都是扁桃体，“受伤”（发炎）的可能就非常大——这也就是宝宝经常患扁桃体炎的主要原因了。

扁桃体究竟要不要切除？

宝宝扁桃体反复发炎，就有可能发展成慢性扁桃体炎，导致扁桃体增生肥大，咽喉两侧的扁桃体紧贴在一起造成上气道堵塞，从而导致宝宝鸡胸、肺心病等。那么，宝宝扁桃体老是发炎，到底要不要切除呢？

如果宝宝有以下5种情况，可以通过手术切除扁桃体：

1.扁桃体过度肥大，影响呼吸、说话和吞咽。

2.慢性扁桃体炎发展成病灶，导致临近器官发生病变。

3.宝宝白喉带菌，保守治疗没有效果。

4.慢性扁桃体反复急性发作，或经常诱发扁桃体周围炎。

5.扁桃体出现各种良性肿瘤。

宝宝6岁以下，切除扁桃体请谨慎

扁桃体是免疫器官，能够生成分泌性IGA，不但可以中和病毒避免扩散，还能有效防止细菌在呼吸道大量繁殖，对6岁以下宝宝来说十分重要。扁桃体切除后，很可能会使机体免疫功能降低，因此对于六岁以下的孩子，切除扁桃体还是要谨慎！如果确实需要切除扁桃体，也应综合考虑后再做决定。

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