健脑元素get√，让宝贝更聪明！

每一位家长都会希望宝宝健康聪明地成长，除了日常饮食要营养均衡外，我们还可以给宝宝多补充一些有助于脑部成长发育的营养素，一起来看看：

健康脂肪

健康脂肪能巩固脑部，平时大脑里细胞活跃，这个时候就要及时补充相对应的健康脂肪，这样能让大脑结构细胞更巩固，让宝宝思想更活跃，促进大脑的自体修补和恢复。

相关食材：鱼类、菜籽油、鸡蛋、核果类。

抗氧化物

抗氧化物能够对抗自由基在血液里分解大脑的细胞所带来的伤害，所以无论是小孩还是成年人，都应该在日常饮食里多补充一些抗氧化剂的食物。这样不仅能够让大脑保持活跃，也能够让思维更灵活。

相关食材：蔬菜类可以多吃番茄、波菜、花椰菜、红萝卜、蒜与豆类、全谷物食材；富含抗氧化物质的水果有草莓、葡萄、蓝莓。

矿物质维生素

脑部主要构成成分有维他命B群、维他命C、钙、铁、镁等物质，如果大脑内缺少这些必备的营养元素，就会使得思维活跃度降低，影响大脑的学习能力，所以平时一定要补充矿物质生素。

相关食材：多吃新鲜的蔬菜水果、多喝牛奶、豆奶。

酪氨酸

酪氨酸在大脑内可以促进灵敏度与注意力的集中，宝宝精力不集中往往就是缺乏酪氨酸的表现，所以补充酪氨酸是非常重要的。酪氨酸不仅能提高专注力，还可以有效对抗高张力的情绪层面，减少精神心理上的压力，提升体能与认知情形。

相关食材：鸡蛋、大豆类、牛奶、鱼类海鲜类等。

膳食纤维

可调整脑部能量，稳定血糖，协助大脑的能量运转。

相关食材：坚果类、全麦谷物、新鲜的蔬菜类与水果类等等，都含有相当丰富的膳食纤维，平时即可多多补充。

多多补充以上这五种营养素，就能更好地保持宝宝大脑健康发育，让宝宝思维更敏捷，注意力更专注，学习能力变得更强！

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