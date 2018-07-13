英市长与女童发生关系 被判九年监禁

据《每日邮报》报道，6月18日，英国前市长西蒙•桑顿（Simon Thornton）因与13岁少女发生性关系，被吉尔福德皇冠法院判处9年监禁。在法庭上他承认与少女发生了性行为，但否认犯有生产儿童色情物品等罪名。

与未成年少女发生性关系，被捕时叫嚣“我是市长！”

据了解，西蒙•桑顿现年46岁，是一名保守党议员。他在2006年到2009年期间担任桑顿萨里郡戈达尔明市市长。

西蒙•桑顿通过买手机、提供化妆打扮开销的方式获取受害少女的好感，并经常去学校接她。他们通过发短信的方式约会见面，并在各种场合发生性关系，甚至是在西蒙工作的地方。令人感到震惊的是，桑顿不但强迫少女与他和妻子共睡一张床，还录制了一些不雅视频。

2017年，桑顿遭到警方逮捕，他在被捕时叫嚣：“你知道吗？我是市长！”

受害少女罹患抑郁症，未公布其姓名与照片

为了保护未成年人的隐私，新闻没有公布受害小女孩的照片和姓名。受害少女在接受采访时表示：“相比待在家里，我更愿意待在西蒙家中。我原本觉得我很爱西蒙，他是一个善良而慷慨的人，他让我感到安心，从未感到害怕。15岁时，我把这件事告诉了我一个朋友，他建议我跟妈妈坦白，但妈妈对此并不重视。从此之后，我开始缺乏自信。现在，我好后悔，而且我已患上了抑郁症。”

法官表示，希望此案的判决能给社会各界一个很好的警示。

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