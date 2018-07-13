这个产品据说没用，很多父母都没买但之后就后悔了！

育姐之前怀孕的时候，很多“过来人”都跑来跟我说：“婴儿床没必要买，孩子都跟大人一起睡”，“买婴儿床就是浪费钱，放在家里还占地方”…… 年轻的我差点就信了他们的“经验”，后来才知道这些想法都是大错特错！

早前杭州就发生了这么一件令人心疼的事情：一名40多天的男婴早上八点就被抱到了市第三人民医院抢救。孩子爸妈来杭州姑姑家探亲，晚上床不够又为了方便照顾，于是一家三口就睡在同一张床上。夜里不知是爸妈睡得太沉不小心压到了孩子，还是被子捂住了宝宝口鼻，第二天醒来孩子居然不哭不闹甚至不动了。即使送到了医院，孩子最后还是没抢救回来，父母再后悔也已经晚了。

这种意外并不是偶然发生的，几乎每年都有鲜活的小生命因为父母的无知而离开世界。育姐在网上随手一搜，一幕幕让人心惊的案例展现在面前：

据美国儿科学会（AAP）统计表明，父母和婴儿同床睡觉时，婴儿猝死综合征（SIDS）和其他与睡眠相关的意外死亡（SUID）风险会增加2.88倍！为了降低这些的风险发生，美国疾控中心、美国儿科学会、香港卫生署等权威机构很早就开始提倡：婴儿不要睡在大人的床上，应该独自睡在安全的婴儿床上。

那该怎么给宝宝选一个合格又安全的婴儿床呢？跟着育姐一起往下看吧~

什么样的婴儿床才安全？

1.构造决定是否安全

婴儿床一定要牢靠稳固，每个部分都要结实、不易破损，另外各个部分的连接处都必须要有加固装置，防止松动或脱落。所以婴儿床还是建议大家在实体店购买。

关于安全婴儿床的各项尺寸，美国儿科学会都有给出建议：比如两根护栏间的空隙不能超过2.375英寸（约6厘米），间隙太小或太大都可能卡住宝宝的头或脚；而护栏的顶部距离床垫的距离应不低于26英寸（即66厘米），防止宝宝“越狱”，摔下婴儿床发生意外。

所以以后妈妈们选婴儿床，先带上尺子量一量，一定要上买的话，也必须先问清楚卖家这些具体尺寸。

2.侧拉式婴儿床不要买

现在网上有一种婴儿床卖得非常火爆，这种婴儿床一侧的栅栏可以放下来，让父母更容易从床上抱起婴儿，或者让婴儿床可以拼在父母的大床上。但是这类婴儿床非常非常不安全！一旦宝宝卡在护栏与床体之间的夹缝中间后果不堪设想。

早在2011年开始美国就全面召回并禁止市场销售这类婴儿床了，因为它实在造成太多起儿童伤害事件了，撞伤、刮伤、昏迷，甚至还有几百起婴儿被卡而身亡的案例。但为什么别国很早就已经淘汰的东西我们还在使用？正是因为我国目前还缺乏针对3岁以下的婴儿家具国标，这类婴儿床的制造与销售根本不受法律规范，在我国市场上不仅存在还非常畅销。所以为了宝宝的安全，侧拉式的婴儿床一定不要买！

除此之外，还有类似带滑轮和摇篮等这些看似“有用”的设计，实际上都存在诸多安全隐患。其实很多时候，最基础的婴儿床往往代表着最安全，也最实用哦~

3.有漆还是无漆？

事实上大部分甲醛都存在于板材之中，如果你本身你的板材就没选好，就更提不上有漆污染的问题了。其实只要选择合格的大品牌婴儿床，使用的都是安全无毒的婴儿级环保漆。如果不放心，在购买时，可以问店家要产品的环保检测报告来看一下，正规的厂家肯定是会愿意提供的。

婴儿床里怎么布置？

婴儿床买回家之后，妈妈们肯定都想好好布置一番，但妈妈们很可能好心办坏事哦~

1.婴儿床内尽量少放东西！

枕头、毛绒玩具、厚被子，或者其他柔软的物品，都不应该放在婴儿床上的。宝宝还小，容易不小心把这类东西盖在自己口鼻处，造成呼吸困难，甚至窒息。

研究报告称：婴儿床上除床垫、床单以及宝宝身上穿的睡袋之外的其他的东西，对宝宝发育没有任何益处，更甚者会使睡眠时发生婴儿猝死综合征的几率提高4倍，如果宝宝是趴着睡的，其几率甚至会提高20倍。

2.婴儿床不需要使用床围！

防护垫，也就是大家说的床围，用来铺在栏杆周围的一种垫子，宣称是用来防撞防卡的，但其实存在非常严重的安全问题。去年国内就发生过一起使用床围致死的案例。

2015年12月，美国儿科学会公开声明：不应在婴儿床上使用防护垫，并在全美范围叫停使用这种产品。所以真的不需要用防护垫了，其实就像我们前面说的，只要买婴儿床时护栏间隙不大于6cm，宝宝是不会被卡住的。

3.床要远离窗户、空调和暖气

这主要是防止宝宝因为过度的光线或温度刺激，而造成不适。婴儿床摆放在阴凉，阳光不刺眼的地方最合适了。

孩子3岁前完全可以睡在婴儿床上，婴儿床摆在爸妈卧室里，这样就能时时刻刻照看到孩子的情况，还能把窒息的风险降到最低，何乐而不为呢？

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