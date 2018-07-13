BB有这些反常，多半是长牙了！

大多数宝宝在6个月时，就会有小小的乳牙从牙床上萌出。宝宝长牙期会变得特别烦躁，夜间睡觉易醒，易哭闹，而且口水很多。要知道当宝宝进入长牙期时，孩子常常会因为牙齿的萌出而感觉牙龈疼痛甚至是肿胀，那么作为家长，我们可以为宝宝做点什么呢？

宝宝长牙期的表现

没有胃口

胃口本来不错，但突然间平时喜欢吃的东西也不怎么喜欢了，这往往是长牙期的表现。此时宝宝没胃口，大家也不要强求，宝宝太饿会用哭的方式告诉父母，这时候再给宝宝吃最好。

晚上睡不好

宝宝长牙期间晚上睡觉醒来的次数会愈发频繁，有时可能会超过6-7次。如果宝宝醒来后一直哭闹，家长可以抱起宝宝安抚，并且轻柔按摩宝宝面部，让宝宝的不适得到舒缓。

流口水

长牙时，牙龈神经会同时受到刺激，使唾液的分泌量增加很多，此时宝宝爱流口水。当口水流出来后，家长应该及时用干净柔软的面巾帮宝宝擦干，力度要轻，防止摩擦宝宝肌肤，引起感染、溃疡。

烦躁易怒

宝宝的情绪突然变得暴躁起来，这可能是宝宝已经进入了长牙期。家长可以买一些磨牙棒、牙胶给宝宝啃咬。

宝宝长牙期，家长能做些什么？

用棉布擦拭宝宝牙龈

经过消毒的棉布使用温水打湿，擦拭宝宝的牙龈，这样做可以缓解宝宝烦躁的情绪，让宝宝感觉牙龈舒适。

更换喂食方式

宝宝在长牙期因为胃口不好，很可能也不爱吃奶瓶了，各位不妨给孩子换一种喂食方式，比如使用勺子给宝宝喂食。

购买牙胶和磨牙棒

在长牙期时，宝宝的牙龈会感觉痒痒的，还有胀疼感，这时给宝宝磨牙棒或者是牙胶让她啃咬，宝宝通过摩擦可以缓解不适，而且宝宝会把这种行为当成一种小游戏。

如何护理宝宝的乳牙

虽然乳牙是新长出来的，但一样不能少了护理。而且护理不好，还可能会影响到今后的换牙。

家长可以使用棉制纱布沾温水擦拭乳牙，还可以买能戴在手指上的婴儿牙刷，给宝宝清理。

牙齿长齐后，家长可以给宝宝选用专门的，刷毛柔软的儿童牙刷。一开始可以不用牙膏，等宝宝大一点之后，再教会宝宝自己使用牙刷和牙膏刷牙。

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