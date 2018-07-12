忍不住要打熊孩子啊！哪里能打怎么打，我教你~

我国有一句老话，叫做“棍棒底下出孝子”，奉行的是棍棒教育，认为孩子“不打不成器”。老一辈人很多都是被从小打到大的，无论孩子犯没犯错，只要爸妈心情不好，看你不顺眼，逮到你就是一顿胖揍，真是有苦都没地说。有一句话可以证明：下雨天打孩子，闲着也是闲着。

开一个玩笑，这句歇后语的本意是：下雨天古人不好出去劳作，就在家里教育孩子，不是指真的打孩子。还有一种说法，是以前湖北地区，鞋子和孩子的音一样，在以前下雨天，农民在家没事干就把板凳翻过来用稻草打成草鞋，赞扬他们勤劳。

很多教育专家都表示，不能打孩子，这很可能会伤害到他们幼小的心灵，导致童年不幸福，以后性格会存在缺陷。

如果家长是以教育为目的，让孩子改正坏习惯或者错误行为，育姐觉得，该“教训”还是得“教训”。当然，一定是要在理智的情况下，打孩子也要有度，千万不能冲动之下造成无法挽回的结果。

孩子的哪些部位不能打？

大家应该都看过或听过类似的新闻，家长打了孩子的后脑或者打到了太阳穴，导致年幼的孩子去世，家长伤心不已。所以宝宝的头部不能打，打头部是对孩子的损伤是最大的，如果头部遭受到猛烈的撞击，那么容易导致脑震荡，引起头部疼痛、丧失记忆，甚至导致脑颅内出血的严重后果。

扇耳光，俗称的“打脸”，对宝宝来说其实也很危险，容易造成耳膜破裂和面部红肿。最主要的是，打脸严重伤害孩子的自尊心，容易留下心理阴影。

此外，像腹部、背部，集中了人体重要的脏器和脊柱神经，也是比较脆弱的部位；而四肢相对好一点，但是用力太猛，容易造成骨折损伤。

有家长会问：那么打屁股行不行？都说屁股肉多，打了没事。

也会有人反对：都说屁股上神经多，打重了会导致瘫痪，所以不能打孩子屁股。

那么屁股到底能不能打呢？人体脑颅和脊柱是相连的，如果屁股遭受到攻击，会传递到脊柱甚至脑颅，如果导致脑颅变形，会给孩子的发育带来不可逆转的伤害，同时还会导致孩子性格胆怯、自卑，智力发育缓慢等严重后果。

太心累了，这样看来，还真不能打孩子了？

——可以打手掌心，但是也要注意力度，掌握分寸。

何时需要对孩子适当体罚？

1. 有了偷窃行为：从小偷针长大偷金，掰正孩子要趁早！

2. 自私自利，无理取闹：这就是一开始的熊孩子了，赶紧打一顿让TA长记性。

3. 喜欢在危险地方玩：说多少次，水、火、电不能碰，不如打一次让孩子记得牢。

4. 做错事后屡教不改：前两次可以原谅，可是再三犯错就该打了。

看看家长们是怎么做的

@王先生：

女儿6岁，都说女孩不能打，但难免还是会因为孩子淘气而发火，比如她用剪刀把大人的衣服剪烂，在公园里无端欺负别的小朋友，这时候我会忍不住打她，但都说打孩子不能打脸，屁股我当爸爸的也不好意思打，所以每次我就打她手掌心，用塑料尺打，每次打3下，打完她就哭着说“再也不会和你说话了”。

周女士：

儿子5岁了，很少打他，打屁股一年也就一次。有一次我和他坐公交车，他上车后看到没座位，嘴里很不开心地嚷嚷“为什么我没得坐”，当时有位60多岁的老人听了儿子的话起身让座，孩子一屁股坐上去，也不说句谢谢。我非常生气，回去打他屁股，当然下手不会很狠，每次只要我一动手，他就马上求饶。

@某网友：

我打的算少的，一般就是打手掌，用我手打他手，我看自己疼的程度大概估量他的疼度，讲道理不如上巴掌。毕竟孩子也有小社会，里面混个熊孩子分分钟把孩子带偏，你讲道理人家还有歪理，还是巴掌好使。

看来大部分家长还是很理智的，没有下狠手。而且有的戏精宝宝也太可爱了，已经能脑补出画面了。

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