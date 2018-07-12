宝宝流鼻涕≠感冒，有一种鼻涕要特别当心！

有了孩子后，很多妈妈都会变得胆战心惊，稍有些风吹草动，就对宝宝各种担心。例如一看到宝宝流鼻涕，就认为孩子是受凉感冒了。其实，宝宝爱流鼻涕的原因有很多，并非只有感冒一种！赶紧阅读下文，一起解开宝宝爱流鼻涕的秘密吧~

孩子流鼻涕，未必是感冒在捣乱哦，还有可能是缺少维生素、鼻炎、受刺激所致，妈妈们可要仔细辨别，做出正确的判断~

1.感冒

如果是感冒，那么鼻粘膜会有充血肿胀的情况，导致其中的腺体分泌变多，鼻涕由此生成。鼻涕起先如清水一般，过三到五天会变成脓性的鼻涕，之后随着感冒痊愈而逐渐消失。

2.缺少维生素

宝宝总是流白色鼻涕，原因可能是体内缺少维生素A或B，必要时需及时补充。如果宝宝流出带血的鼻涕，可能是因为缺乏维生素C和K而引起的疾病造成的，这时最好带宝宝去做个身体检查。

3.鼻腔有异物

如果宝宝一侧的鼻腔会流脓涕，鼻涕有时带血丝，且鼻腔中有异味，那么要考虑宝宝的鼻腔中是不是有异物。宝宝可能会因为好奇把豆子之类的小玩意塞进鼻腔里，长时间不取出就可能有异味。不过，纽扣、金属的小零件不一定会产生异味。针对这类情况，父母要及时检查，必要时立即就医。

4.冷空气和粉尘的刺激

宝宝的鼻腔中还没有完全长出鼻毛，所以鼻腔很敏感，受到冷空气、粉刺等刺激都容易流鼻涕，流出的鼻涕都是清涕，而这是孩子调节体内冷热的一一种方式，这种情况家长无需太担心。

5.过敏性鼻炎

宝宝经常流清涕，并且还有打喷嚏、鼻子痒之类的症状，特别是早晨刚起床，就鼻涕流个不停，那么就要考虑宝宝是不是患上了过敏性鼻炎。过敏性鼻炎的发作通常与季节有关，例如秋冬时节就是高发期，而且多数患有过敏性鼻炎的宝宝都可能患上哮喘，所以一定要仔细观察宝宝出现的症状。此外，对花粉、尘螨等过敏，也会让宝宝突然间流很多鼻涕。

6.鼻窦炎

如果宝宝流黄色带着异味的分泌物，尤其是感冒十天还没好，仍然流脓涕的话，很可能是因为鼻窦炎，建议及时就诊！

7.鼻息肉

如果宝宝是一侧流鼻涕，但是始终擤不出来，还有鼻子不通气、睡觉打呼的情况存在，那么很可能是因为有鼻息肉。

导致宝宝流鼻涕的原因有多种，妈妈如果觉得从症状上难以判断的话，不妨从颜色来辨别：

Δ 清鼻涕

宝宝感冒初期或过敏性鼻炎发作，可能会流清鼻涕，可以起到给鼻腔消毒的作用。如果鼻涕太多，可能会穿过咽喉往下流，宝宝因此会咳嗽。

敲黑板，宝宝流清鼻涕家长千万不要不当回事，这样可能会酿成大错哦！宝宝不停地流清鼻涕，除了是鼻炎或者感冒的原因，还有可能是因为鼻腔和大脑腔之间存在裂缝，导致脑脊液从鼻腔中流出。这种情况非常严重，需要及时将孩子送诊。

Tips：如何辨别流出的是脑脊液还是鼻涕？

尽管脑脊液和清鼻涕看起来没什么差别，都是透明无异味的液体。但是仔细分辨还是可以找出不同的。如果小家伙流出的液体干燥之后不结痂，压住静脉或者用力低头时流出的液体变多，那么流出的很可能是脑脊液。

Δ 粘稠的白鼻涕

这种浓稠的白鼻涕常常在孩子感冒两天后出现，这是因为鼻粘膜被病毒占领，炎症加重了。鼻粘膜因为炎症往往会肿胀充血，鼻子会堵住，粘液流速变慢，白细胞齐聚消灭病毒，鼻涕就会变成白色或黄色的粘稠状。

通常情况，患上普通的病毒性感冒，清鼻涕一两天内就会变成脓涕，发烧的宝宝也会慢慢退烧；如果是细菌性感冒，清涕会变得浓稠，但是体温无法回归正常范围。

如果宝宝流清涕时，还发低烧，但是精神不错，能吃能喝，那可以先待在家中，妈妈注意观察宝宝的状态，多给宝宝喝水就好，无需急着送医院。

Δ 粉色、红色鼻涕

倘若鼻腔因为干燥、发炎等缘故破损而流血，那么流出来的鼻涕就是粉色或红色。尤其是，秋冬季节天气干燥，宝宝就很容易鼻腔破损，流出红色鼻涕。此外，如果宝宝抠鼻子时不小心扣破了鼻粘膜，也可能流红鼻涕哦。

Δ 棕黑色鼻涕

空气中的粉尘等脏东西会随着宝宝的呼吸进入鼻腔中，这时候宝宝就容易流出棕黑色的鼻涕。此外，长期吸二手烟的宝宝也可能会流出黑色的鼻涕，所以爸爸们，你们懂的，赶紧戒烟吧！

Δ 粘稠的黄色、绿色鼻涕

白细胞是身体的防火墙，一旦病菌入侵，会立刻组建数量比平时多一百倍的军队和病菌决一死战。战斗结束后，残留的病原体和白细胞会随着鼻涕一起被排出，所以鼻涕会是黄色或者绿色的。如果宝宝只流鼻涕，没有其他不适，一般是病毒性感冒，不用着急就医。如果伴随着头疼脑热等症状，那么可能是过敏性鼻炎、鼻窦炎等疾病。

烦人的鼻涕让宝宝很是难受，妈妈除了要根据宝宝流鼻涕的原因对症下药，还要掌握一些缓解宝宝不适的方法哦~

帮助取出鼻腔分泌物

经常流鼻涕，会导致宝宝的鼻孔里堆积了很多分泌物，宝宝的鼻子会很不舒服。妈妈可以将沾水的棉签轻轻擦拭宝宝的鼻孔，让分泌物慢慢软化。宝宝打喷嚏的时候就能把鼻子里的脏东西带出来，这时候妈妈再帮宝宝擦擦鼻子就好了。

热敷鼻子

鼻孔里塞满了鼻涕会导致呼吸不畅，但小家伙们又不会擦鼻涕，只能通过揉鼻子的方式来缓解不适。所以妈妈可以用热毛巾盖在宝宝的鼻子上，给宝宝热敷，同时轻轻按摩他的鼻子双侧，这样鼻涕就能顺利流出来了。

温水驱寒

宝宝鼻塞很严重时，会不自觉张开嘴，导致鼻涕流出。这时，妈妈不妨让宝宝多喝热水，或者是用热水给宝宝洗脸，让宝宝的身体暖和一点，体内的寒气自然就被驱散了。

保持屋内湿度

冬天，多数地区空气都比较干燥，宝宝因此容易感冒流鼻涕，鼻子堵得难受。所以可以在屋内放一盆水或者是一个加湿器，让屋内湿度维持在正常范围内。

垫高头部

流鼻涕会导致呼吸不畅，宝宝的睡眠质量自然也会下降。因此宝宝睡觉时，可以在脑袋下垫高枕头，这样宝宝呼吸会更加畅通，也能睡得更香。

总之，当宝宝流鼻涕的时候，妈妈可不要急着给宝宝吃感冒药哦，一定要根据宝宝的症状合理判断，为宝宝做好护理工作~

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