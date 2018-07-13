想让孩子独立 请先让Ta犯错

你是否曾阻止孩子做某件事情？很多人认为孩子做某件事很大可能会失败，不想让孩子白费力气，所以会阻止他。虽然这是大多数父母想要保护孩子的本能，但是引导孩子也需要有一条明确的界限，不过度干预、过度保护。孩子需要自己规划自己的道路，也就意味着他们需要犯错。

让孩子犯错的必要性

许多宝贵的教训都是孩子在玩耍时因为犯错而认识到的。在一个舒适、安全的环境中，孩子通过自己的探索和实验，去了解周围的世界。当然，孩子们往往需要一段时间才能做到真正了解。一个方形的积木不能装进一个圆形的洞里；不分享玩具会让其他人感到不安，甚至会引人生气。虽然孩子可能并不会立刻明白这些，但我们需要引导他们去理解。

独立对孩子益处多多

国外学者伊丽莎白·邦纳维茨等人最近的一项研究表明，独立学习的益处要大于结构化的、指导式的学习（即父母或其他大人、长辈告诉孩子应该做什么）。研究中，研究人员分别给两组孩子同样的新玩具，一组告知孩子如何使用玩具，另一组则不告知。结果发现，那些不知道该如何玩玩具、自己探索的孩子，比已经知道怎么做的孩子，要投入的多。那些在拿到新玩具后独自一人的孩子也比有人相陪的孩子玩了更长时间，甚至开发出了玩具的新功能。

虽然告诉直接告诉孩子应该怎么做，看起来很有帮助。但实际上，可能却有反效果。将答案喂给他们，很有可能限制了他们独立和创造性思维的能力。鼓励孩子积极玩耍、勇于尝试新鲜事物、充分开发玩具的各种玩法，是从小培养孩子独立能力的好方法。这并不是说你不应该帮助孩子，只是要注意帮助的度。

如何培养孩子的独立性

虽然父母和老师是孩子学习的基础，但我们必须让他们自己去探索。父母要做的就是为孩子提供大量的探索机会，让他们独立玩耍，并且确保他们不会被过多的玩具刺激过度。允许孩子做他们力所能及的事情，自己做决定，即使他们可能会穿着搭配不当的衣服出门，或是做出奇怪馅儿的三明治。让他们自己去尝试、失败，然后从头再来。

培养孩子的独立性对每个父母来说都是一个挑战，因为这意味着放手。孩子们需要成长的空间，所以我们必须抵制为他们做好一切的冲动，取而代之的是为他们提供一个只有发挥的平台，让他们在这个世界上自立门户。此外，当你看到孩子独立时，你会感到骄傲。

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