五步走 让孩子拥有感恩之心

我们该如何培养孩子对他们所拥有的一切心存感激，而不是不断地索要更多东西，这是所有家长都想知道的答案。接下来，育姐就教大家几个方法：

为什么要培养孩子有感恩之心

当代社会往往充斥着以自我为中心的文化。这意味着我们作为父母，一大部分工作就是让孩子懂得感恩和同情。这是为人父母非常重要的一个责任。如果孩子总是能得到想要的一切，并且可以自主支配很多事情，这类孩子往往意识不到别人的需求，还会希望整个世界都迎合他们。缺乏同理心和对他人的体贴会导致孩子无法与他人建立亲密的关系。如果不会去考虑别人的需要、去关心别人的情感，只能建立起支配与服从的关系，就无法产生爱。虽然在一段时间内，这种支配关系也不会发生问题，但最终会被人们所讨厌。

以自我为中心的人很少是快乐的，因为他们总是希望拥有更多、更多、享受无尽的赞美。相反，心存感激的人却能获得幸福。

如何培养孩子的感恩之心

屈服于孩子的各种要求并不能培养他们，反而孕育了孤独的、专制的未来。可以试试以下的方法来提高孩子的感恩之心：

1.在房间里不使用电子设备

多与孩子交流，询问孩子诸如以下问题：

你今天有没有对小朋友友善？怎么做的

你今天是如何和小朋友沟通的啊？说详细一点。

2.每天表达谢意

每天找个时间和孩子坐在一起，列出三件你们今天感恩的事情，以身作则。

3.学习他人

每周从媒体上选一个讲述别人做了无私事情的故事，和孩子一起大声朗读，询问孩子的想法和感受。

4.在现实中帮助他人

让孩子参与到社区服务中。孩子不仅需要听到感恩的声音，还需要做出感恩的行为。

5.不要让孩子觉得别人的努力是理所当然的

当你开车送孩子去某个地方，帮他们洗衣服，为他们做饭，或者帮他们做任何事情，让孩子看着你的眼睛，对你说谢谢。表示感谢只需要花一秒钟，却能建立起欣赏感谢他人的价值观。

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