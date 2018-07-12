想造人，这些啪啪啪姿势收好不谢！

造人这等浩大工程讲究个天时、地利、人和。身体要没问题？必须的。选在排卵期同房？有必要。除了这些，还得用上利于受孕的姿势同房才行。姿势没掌握怎么办？别慌，下面小编就来介绍几个好孕姿势！

交叉体位

喜欢彼此爱抚的小夫妻，一定不要错过交叉体位哦。交叉体位呢，丈夫可以借助腿部力量压到妻子的“小妹妹”，妻子自然会感觉更加强烈啦。空闲出来的双手，自然可以用来互相抚摸，例如丈夫可以给妻子按摩咪咪，传达自己的热情，增加点夫妻间的小情趣。为了让“小弟弟”进出更顺畅，妻子不妨可以挑战下高难度，比如用膝盖勾在丈夫的腰上~~

注意：“小弟弟”抽出的时候，精液纷纷追随他而去，仅剩的精子就很难越过重重关卡和卵子顺利会师哦~所以保险起见，结束后妻子最好高抬起双腿，如果觉得累得话，不妨侧躺着，像子宫里的胎儿那样蜷卧着。

后入体位

很多夫妻都喜欢后入式，要知道这个姿势不仅刺激，还能让“小弟弟”尽可能地达到子宫口，受孕几率自然也就更大啦~无论是躺着时后入还是跪着时后入，都能方便精子穿过子宫颈和卵子妹妹汇合，所以这个姿势值得你们去尝试哦~

注意：这种姿势也有个不足的地方哦，结束之后妻子如果没有及时调整姿势，那么会森森地感到“小弟弟”在慢慢变小滑落，甚至会有些空虚，脾气大的甚至还会借此抱怨两句，而丈夫可能会因此觉得有点丢脸……emmm，所以为了避免这样的烦恼，一旦丈夫做完功课，妻子就立马躺好，不要让精液流光了，否则不是前功尽弃了吗~

屈曲位

要想“弹无虚发”，最佳姿势就是屈曲位了。这个同样是后入的姿势很是刺激，射出的“小蝌蚪”离卵子距离很近，更方便它们结合哦。这个姿势对妻子的挑战比较大，不仅要用手肘撑起身子，而且要努力抬起臀部，最好能将腿搭在丈夫肩上，方便丈夫“开垦”，吼吼！

注意：结束之后，妻子不要直接就躺下，最好在屁股下方垫个枕头，让调皮的精子可以顺利下行，游到子宫里面去。屈曲位虽然利于受孕，却让有些姐妹觉得委屈，因为这个姿势想要体验到高潮的快乐还是蛮难的。但是为了成功造人，这点牺牲还是必要的啦~

说了这么多，希望备孕的小夫妻赶紧将姿势实践起来吧，早日好孕哦~

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