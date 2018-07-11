如何让孩子乐观？帮你解锁正确姿势

不管是健康、学术、社交还是生活方面，乐观积极的品质都能给孩子带来很大的益处。一项长达30年的研究表明，孩子乐观有助于防止抑郁、抵住压力，提高他们在学校和运动中的表现，改善他们的身体健康。最重要的是，虽然乐观在某种程度上是与生俱来的，但也可以后天培养而成。

这种培养并不是口号式地对孩子说“别担心，开心一点”，而是做出内心的改变，建立一个积极却现实的世界观，帮助孩子变得有韧性、自立和自信。同时乐观也是一种重要的情商，能让孩子更好地处理各项事端。

那么，怎样才能教会孩子乐观呢？

1.父母做好榜样作用

由抑郁或消极的父母抚养长大的孩子往往也很消极。如果你认为你有这样的倾向，改变你的态度，为孩子树立一个积极的榜样。

2.你和孩子要慢慢来

乐观的态度不会突然就形成。如果你自己本身就有点悲观，那你和孩子都应该从小处做起，一点点的积极起来。比如饭后散步多走5分钟；读一本你喜欢的书中的一两章；一起笑对发生在学校里的消极事件。

3.注意自己所说的话

人们常常没有意识到他们的话听起来有多消极。说话之前仔细想想，用更加积极的方式表达你的意思。比如与其说“我今天有个大会议，我很害怕”，不如说“我对这次会议有点紧张，但我将尽最大的努力，希望能有好的结果”。这种自言自语能让你换个角度看问题，任何人包括孩子，都可以从中受益。

4.教会孩子自我交谈的艺术

孩子承受着多方压力，家庭作业、考试、成绩、场上表现、甚至友谊都可能带来巨大的压力。学会自言自语，可以让孩子更主动、更有自信地处理这些情况。比如“我以前做过这个，我可以再做一次”。这些话能教导孩子自力更生，也会让孩子感到他们对自己生活中的事情有一定的控制力。

5.赞美孩子的努力，而不仅仅是成功

成功很容易得到表扬，关键在于哪怕孩子没有成功也需要让孩子保持乐观。首先，如果孩子失落或悲伤，不要用“没关系，不要那样想”之类的话来否定他们的感受，而要表现出充分的同理心。然后，帮助他们分析哪里出了问题，以及下次应该怎么做。告诉孩子他们有能力，可以做到，帮助他们树立信心，积极面对未来的障碍，并认识到他们可以很好地解决问题。

6.发现生活中的美好小事

找出一天中积极的事情，这些可以是非常小的事情，比如花在后院生长，和孩子一起抚摸小狗……这些小事加在一起，会产生一种积极的感觉。

7.和孩子一起记日记

多问问孩子“你今天有没有做什么好事？在学校发生的最好的事情是什么？你最引以为傲的一件事是什么？”，和孩子一起记日记，让孩子养成积极思考的习惯。

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