快生啦！这些事你都做好了吗？

宝宝就要出生啦，你有没有做好分娩计划呢？提前一点计划会让你更容易放松哦！以下这些建议你会用得着：

1.了解生产过程

提前生产过程，女性会获得更好的体验。你可以考虑报名一个分娩班，了解分娩的阶段，疼痛管理怎么做，以及呼吸技术。你还可以通过观看实际分娩的视频来了解分娩的不同方式。

2.与老公提前做好沟通

不同的期望会造成大冲突，所以尽量提前做好准备。比如谈谈你将如何分配照顾宝宝的工作和家务。

3.多与经验妈妈交流

当了新妈妈后，就会有各种各样的事情，建议多和经验妈妈交流，以此来提高育儿技巧。

4.安顿好大宝和宠物

当预产期临近时，确保你已经安排了一个人来照顾大宝和家中的宠物，以确保他们的安全。毕竟生孩子是个大事，好多事情都会忙不过来。

5.向亲人朋友寻求帮助

在产后几周，亲人额外的帮助是必不可少的。得到帮助的妈妈们将会更有能力养育孩子，这比尝试做一个自己做的超级英雄妈妈更有价值。如果你有亲戚朋友可以帮助你，可以考虑在孩子到来之前坐下来，讨论细节。

6.了解宫缩开始后该做什么

在第一次宫缩开始之前，你就需要一个计划来决定谁去拿待产包，去哪个医院，什么时候离开。提前计划好你要走的路线，你可以通过参观医院来了解这些程序。在参观的过程中，你还会了解基本的政策，看看分娩室和育儿室。

7.想让谁来参与其中

一些妈妈想要老公、朋友，父母见证出生奇迹。（如果你属于这一类，请先提前问问医院，看看是否被允许。）

8.收拾待产包

做一个全面的装箱单，想想可以让你在医院更舒适的个人物品。

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