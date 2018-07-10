妈妈带娃坐滑梯，致其骨折未察觉

据英国《每日邮报》7月9日报道，前不久，英国林肯郡的一位母亲抱着一岁半大的宝宝坐滑梯时，孩子的右腿意外折断，而母亲却浑然未觉。直至宝宝多次哭泣，父母才将其送去医院，这才发现宝宝的腿骨折了。

妈妈带孩子玩滑梯 宝宝莫名大哭

这名母亲叫作修娜•基特利，今年26岁。那天下午，她和丈夫詹姆斯一起带着一岁半大的儿子乔治在公园玩耍。玩了一天正打算回家时，乔治萌生出了坐扶梯的想法。于是，修娜就抱着小乔治爬上了五颜六色的滑梯，而詹姆斯则负责站在滑梯下方拍摄他们玩耍的情景。

修娜先让乔治坐在自己两腿中间，自己则在乔治身后握住他的双手，之后两人一起往下滑。正当二人玩得兴高采烈之际，一声脆响传出，竟是乔治的右腿折断了。但是修娜并未察觉到，滑下来之后，就去拉乔治起来，而乔治因为疼痛难忍开始大哭。修娜以为乔治是因为腿不小心刮到了才哭的，过了一会儿，乔治不再哭泣，修娜便觉得没什么要紧的。

宝宝再次哭泣被送医院 原因竟是骨折

乔治在回家的路上也并未表现出什么不对劲。但是回到家里玩的时候，乔治已经无法站稳，因为感觉到腿痛再次大哭，修娜和詹姆斯这才意识到不对，决定带乔治去医院检查一下。当时，修娜还觉得乔治哭的原因是肌肉拉伤或者脚踝扭伤，但X光片却显示乔治的右腿已经折断了。

之后，修娜将录制的视频在网络上发布，想以自己的这个教训来提醒所有的父母，带孩子去玩滑梯的时候一定要多加小心，不要再犯她这样的错误。

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