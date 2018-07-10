天气闷热宝宝睡不好？几个降温妙招快来get

炎炎夏日，睡觉成了不少宝宝老大难的问题。闷热的天气让宝宝翻来覆去，睡不安稳，妈妈哄宝宝睡觉也很累。别着急，快来get夏日降温散热方法教你赶走闷热，让宝宝踏实睡好每一晚！

换上清凉寝具

凉席、凉被都是夏天安睡必备工具，躺在上面睡觉分分钟就感到清凉。家长不妨给宝宝准备一套清凉寝具，让宝宝睡得更舒适。

因为宝宝夏天容易流汗，凉席等容易沾上汗渍，甚至滋生细菌，所以需要经常用水擦洗。妈妈在擦洗凉席的时候，可以在上面洒一些花露水，带来更多的清凉感。

开空调降温

空调可以说是夏日消暑的“神器”了，能够为宝宝打造清凉舒适的生活环境。空调在使用前最好清洗一下，以免其中的灰尘、细菌等挥散到空气中，影响宝宝健康。另外，一定要注意经常给屋内通风，而且要保持室内湿度，空调不要开太久，以免宝宝会着凉。

睡觉用睡袋

夏天宝宝穿得比较少，妈妈就会担心宝宝夜里受凉，给宝宝被子盖得紧紧的。但是到了夜间，不安稳的宝宝早就把被子给踢翻了，一不小心就会着凉，妈妈反复起身给宝宝盖被子也很劳累。这样的话，不妨让宝宝躺在凉快又透气的睡袋中睡觉，既不会太热，也不用担心宝宝会蹬被子。宝宝和妈妈都能好好休息啦~

冰块、风扇齐上阵

聪明的妈妈，懂得利用科学来降温。而冰块，就是降温的一大宝物。将冰箱中冻好的冰块放在房间的角落或者床底，能起到不错的降温作用。如果觉得冰块不够猛，可以在地上洒些水，水分蒸发的面积变大，吸走的热量也能变多。最后，将电风扇直对着冰块，就可以让风把冰块散发的冷气送到整个房间里啦。

给窗户安装遮阳板

夏天毒辣的太阳最让人讨厌，强烈的阳光照到屋内会导致室温上升，房间如同蒸笼一般闷热。因此，可以选择给窗户装上遮阳板，减少光照，房间内自然会凉快一些。晚上就算不开空调，也不会感觉到闷热哦~

傍晚开窗降温

一些家长害怕宝宝会得“空调病”，所以不喜欢开空调。那么不妨等太阳落山后打开家中的门窗，让凉风在屋内流通，也能起到很好的降温效果。自然可以避免宝宝因为睡觉的时候吹着空调或风扇而受凉了。若担心蚊子会飞进来，可以在门窗上安上纱布来防蚊，比起电蚊香这种方法更加环保安全。

多给宝宝洗澡、游泳

玩耍了一天之后，宝宝总是满头大汗，身上还黏糊糊的，所以需要用温水洗个澡。不但可以消暑降温，还能防止宝宝长痱子。条件允许的话，可以在洗澡水中泡一些金银花，清热的效果更好哦。

如果家里有大的浴桶或者是浴缸，不妨放些水让宝宝在里面游泳。游泳可是一大消暑利器，而且可以对宝宝的肌肉以及运动神经起到很好地锻炼效果。

让宝宝多喝水

夏天最清凉解渴的饮料就是白开水了。白开水可以补充人体水分，加快身体的新陈代谢，还能够调节人体的温度。白天多给宝宝喝些开水，帮助宝宝降温，到了晚上，宝宝睡觉的时候就能够保持心平气顺，睡眠质量自然也会变好。

讲了这么多，不知大家都学会了没有。为了宝宝夏天能够睡个好觉，这几个方法快点用起来吧！

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