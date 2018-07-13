夏季宝宝的拉撒事，还是得靠它！

最近有宝妈吐槽，婆婆说她从来没听过不用尿布能养大孩子的，因此坚持给宝宝用尿布，结果搞得家里一股尿味，自己买的纸尿裤只能放着。Emmm，可怜的纸尿裤时至今日还是很多人视为洪水猛兽，认为它夏天用太闷热，会引起红屁股、罗圈腿，影响生育……其实，人家没那么坏啦~

关于纸尿裤的4大谣言

夏天用纸尿裤太闷，不透气？

NO！NO！NO！纸尿裤和我们自个用的姨妈巾可不用，它们有很多肉眼看不到的小洞。

宝宝一旦尿了，闷热的空气会通过这些小洞扩散到外面去。如果你有注意的话，会发现宝宝一撒尿纸尿裤外面就潮潮的。所以，纸尿裤的透气性不用太担心。还不信的话，大家可以亲试哦~

夏天宝宝用纸尿裤容易红屁股？

导致孩子红屁屁的罪魁祸首是小pp娇嫩的皮肤长期受尿液、大便刺激。原因嘛，往往是没有及时更换纸尿裤或尿布。

只要给宝宝用的纸尿裤透气性好、吸收性强，并勤更换，还会降低红屁屁的几率。但如果更换不及时，即便用的纸尿裤或尿布透气性再好，也阻止不了红屁屁骚扰宝宝。

纸尿裤会导致罗圈腿？

首先我们要了解宝宝的腿型变化。大多数宝宝2岁前就是O型腿，3——6、7岁是X型腿，慢慢地才基本长成正常腿型。

再一个，纸尿裤很柔软，会随着宝宝双腿和小屁屁动作变形，不可能影响到他的骨骼发育。

纸尿裤影响男宝生育能力？

这个锅纸尿裤也背了好久。这里达妈好好解释一下。

其一，宝宝还小啦，睾丸里没有精子形成，即便私处温度稍微高点也没什么关系，并不会影响生殖发育。其二，据相关研究发现，使用纸尿裤时阴囊的温度在35—36℃，<正常体温。所以喽，不存在高温杀精这个情况。

怎么挑选、使用纸尿裤？

至于纸尿裤的缺点，也不是没有，就是贵啊~比起尿布，纸尿裤贵的不是一点两点。当然，最重要的还是选高质量的产品。

建议大家选择大品牌、口碑好的纸尿裤，这样的产品往往触感柔软、透气性好、吸收性强。对了，为了防止浪费，大家不妨先买小包装或申请试用，毕竟使用后才知道到底适不适合宝宝。

使用纸尿裤时应注意这3个问题：

1. 勤换

一般湿了、脏了就要换，确保宝宝小屁屁干燥、清洁。

2. 勤洗

尤其是女宝更要注意，建议用清水从上向下清洗。

3. 低于肚脐

如果纸尿裤的高度超过肚脐，容易引起细菌感染。

4. 喂奶后不宜马上换

这是为了避免会导致宝宝吐奶。

尿布慎用，开裆裤不建议穿

* 尿布

如果想给宝宝使用尿布，那么建议选棉质的。至于旧衣服剪成的尿布不要给宝宝用，容易引起尿路感染。另外，一旦发现宝宝尿了，应及时更换，否则更容易让尿液刺激宝宝小pp引起红屁屁。

还有就是，宝宝屎尿频繁，用尿布需要及时更换、清洗、消毒，大家要做好充分的心理准备，勤快一点，多一点耐心。

* 开裆裤

宝宝穿开裆裤危害多多，仅从身体健康角度来看，私处暴露在外容易感染或受伤。特别是女宝，非常容易出现尿路感染。以前曾曝出“女宝穿开裆裤，谷粒钻入体内发了芽”的可怕新闻。

另外，一旦宝宝养成养成随地大小便坏习惯，会常常被路人鄙视，不利于性教育和他的心理健康。

所以，如果有能力还是给宝宝使用纸尿裤吧，特别是天气炎热的夏天。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)