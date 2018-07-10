小暑话健康之儿童荨麻疹

上周六，我们迎来了小暑节气。小暑节气的到来意味着夏季正式开始，天气将越来越热啦！育姐发现，不少旁友把注意力放在防暑降温上，反而忽略日常细节，比如有的小朋友一到天热时就起风团，直呼又痛又痒。这究竟是怎么一回事呢？其实呀，这是一种儿童常见病——小儿荨麻疹。

荨麻疹也叫风疹团、风疙瘩、风团等，是一种常见的过敏性皮肤病，夏季高发。患儿会突然起大小不等的红斑，瘙痒难耐，一抓一大片疙瘩，还可能伴有腹痛、腹泻、发烧等症状。

那么，究竟是什么原因导致宝宝患上荨麻疹呢？

★ 遗传

有荨麻疹家族史的宝宝，血清里IgE免疫球蛋白含量比正常人高出很多。宝宝患上急性荨麻疹，这种免疫球蛋白就是“罪魁祸首”之一。

★ 环境

在日常的家居环境中，有很多东西有可能会导致宝宝发生过敏，从而诱发小儿荨麻疹，比如空气中的花粉，装修用的涂料、油漆等等。另外，宝宝被蚊虫叮咬、接触宠物皮毛，都有可能导致荨麻疹的发生。除此以外，暴晒、花粉、灰尘等也可以成为过敏原。

★ 食物

宝宝年龄不同，诱发其患荨麻疹的食物种类也不一样。具体来说，小宝宝患荨麻疹，主要是因为对牛奶及奶制品添加剂过敏而患上荨麻疹；稍微大一些的宝宝有可能会因为零食中的添加剂，如柠檬酸、发酵粉等，而诱发荨麻疹。

另外，我们日常生活中经常吃的柑橘、草莓、花生、鱼、虾、蟹等，也有可能会导致宝宝患上荨麻疹。

★ 感染

当宝宝体质较弱、免疫力较差时，得了感冒、咽炎、肠炎、化脓性扁桃体炎等疾病就有可能会诱发小儿荨麻疹。

★ 药物

宝宝生病时，不少家长常常凭经验给他喂药。殊不知，有些药物有可能会导致宝宝过敏引发荨麻疹，比如青霉素药物、头孢类药物、磺胺类药物、青霉素药物等。

宝宝得了荨麻疹，除了及时就医以外，大家还要做好日常护理工作~

▷ 注意皮肤护理

建议用温水给宝宝洗脸、洗浴，保持皮肤清洁、干燥，但切勿用冷水、吹冷风或热敷以免对宝宝皮肤产生直接刺激。如果宝宝痒得厉害，可以外涂炉甘石洗剂等药水，缓解瘙痒效果还不错。另外，大家要及时给宝宝剪指甲，避免他把皮肤抓破造成继发感染。

▷ 远离过敏原

宝宝患病后，大家一定要把诱发荨麻疹的过敏原弄清楚，防止宝宝再次接触过敏原。凡有可能导致宝宝过敏的药物和食物，包括冷饮、糖果、糕点等，最好不要再给他吃了。

▷ 注意饮食

宝宝得了荨麻疹，建议给他多吃富含维生素的水果蔬菜和碱性食物。饮食以清淡为主，避免吃鱼、虾、蟹等刺激性食物，也不要吃各种煎烤、油炸、腌制食物。

另外提醒大家，慢性荨麻疹病因比急性荨麻疹复杂，最好不要盲目限制宝宝饮食。

▷ 穿棉质衣物

为了防止对皮肤产生不良刺激，建议给宝宝穿上宽松透气的棉质衣服，少穿化纤类衣服。

另外，大家要注意使用电风扇、空调来调节室内温度，不要让宝宝长时间处在闷热、潮湿的环境中，减少荨麻疹发作的可能。

夏天想要让宝宝远离荨麻疹，以下这几点大家一定要做好：

√ 适当减少户外活动

如果宝宝是过敏体质，夏天建议适当减少户外活动，避免接触花粉类过敏物质。大家带宝宝出门活动时，最好不要去树下、草丛等处。另外，外出时应避开紫外线最强时段，并做好防晒工作。

√ 注意室内通风、干净

勤打扫，确保家里特别是宝宝经常活动的室内整洁、干燥，保持空气流通。最好不要放置可能会引起宝宝过敏的花卉、地毯，也不建议使用杀虫剂、清香剂等化学药物。

√ 避免上呼吸道感染

大家要做好宝宝的个人保健，尽量不要让他生病，减少药物诱发的荨麻疹的可能。

√ 保证充足睡眠

宝宝免疫力强，出现荨麻疹的可能就小。大家要让宝宝保持正常的生活规律，并保证充足的睡眠。

√ 注意过敏原

大家应将曾引起宝宝过敏的药物、食物一一记录下来，自己牢记并告诉所有照顾宝宝的人，以后避免接触。如果是药物，看病时应及时告知医生。如果是食物，平时购买市售食物要多留心，其是否含有会引起过敏的成分。

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