老师因生病拿不到工资 学生集体捐款场面令人动容

据英国《每日邮报》7月2日报道，日前，巴西一所州立学校出现感人一幕，一名老师因为生病而迟迟拿不到工资，为此他的学生们秘密组织了一场捐款，帮助老师度过危机，画面令人动容。

学生秘密捐款 老师感动痛哭

据了解，这名老师名叫布鲁诺，今年28岁，是一名音乐老师，虽然他只工作了两个月，但与学生们的感情非常好。

在事发当天，布鲁诺老师像平常一样，给孩子们上课。但学生们却给他带来了惊喜，在学生的指引下，他打开了讲桌上的小盒子，发现竟装满了钱，总共有400巴西雷亚尔（约为人民币704元），几乎是他半个月的工资！这一幕让布鲁诺很是感动，流下了眼泪，而学生们赶紧上前，拥抱着老师安慰，场面十分感人。

生病老师拿不到工资 只能睡教室

布鲁诺老师生病后，因为病情严重，再加上合同的复杂性，导致他一直拿不到工资，虽然他与政府协商维权，但依然没有什么进展。可怜的老师付不起房租，只能在教室里睡觉。而学生们的此番举动让布鲁诺备受感动和鼓舞，他决定要继续前进。

据最新消息，布鲁诺老师终于拿到了第一个月工资，而他也正通过众筹平台，回馈那些帮助过他的人。

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