谨防“空调病”找上娃,这几点不要忽略!

高温天气，空调成了许多人的“救命药草”。吹着凉爽的空调，在夏天实乃是一件幸事。宝宝待在凉快的空调房里，自然不会因为流汗、闷热而长痱子了。但需要警惕的是，稍有不慎，宝宝就很容易患上“空调病”。预防宝宝“空调病”，有五个注意点家长们一定要了解。

1.不要让宝宝对着出风口

夏季天气炎热，对着空调吹成了不少人来的爽事，但是可不能给宝宝尝试哦~因为体温调节中枢还未完全发育好的缘故，总是对出风口的凉风直吹，小家伙体内的毛细血管会因为温度过低而收缩，从而导致体温下降，容易诱发感冒等不适。

小贴士：如果空调安装在床边，出风口正对着床的话，可以选择安装个挡风板，这样就可以避免凉风对着宝宝吹。但在选择购买挡风板之前，要先判断家里的空调能否安装挡风板，还要测量好尺寸。

2.空调设定的温度要适宜

家有宝宝，空调要设定到最适合的温度。温度太低的话，宝宝很容易受凉，长期如此免疫力会下降。而且当宝宝已经适应了空调房里的温度，出门到高温环境时可能因温差过大而得病。空调温度太高也不可以，宝宝待在里面会觉得不舒服。建议空调温度设定在26-28摄氏度，这是人体感觉最舒服的温度，这样的温度里宝宝也不太会生病。

小贴士：屋内开空调时，最好让宝宝套上长袖衣裤，这样宝宝不会因为吹空调久了而感觉到寒冷。另外，为了宝宝的健康着想，早晚可以带宝宝去户外散个步，这样宝宝也能适应室内外的温度差。

3.空调房内湿度不能太低

空调运作时会自动去除房内的湿气，导致房内湿度过低，而小家伙的皮肤水分调节能力也不比大人，所以很可能因为缺水而唇干口燥。建议家长最好适时给宝宝喂点温水，补充流失的水分。同时放置一盆清水或者是加湿器，达到增加湿度的目的。

小贴士：注意，在房内使用加湿器时，一定要放在宝宝接触不到的地方，避免发生危险。

4.空调房要做到经常通风

大家开空调时，都习惯关好门窗，不让冷气泄漏。这样屋内的二氧化碳无法排出，影响到空气质量，对宝宝的呼吸道健康不利。所以，需要经常给空调屋通风换气。一般只需要十分钟，八十平的房子的空气就可以换好一遍~

小贴士：建议在早晚还不是很热的时候进行一次“大换气”，打开窗户的同时也打开电风扇，加快空气流通，时间不少于一刻钟，日常开可以进行短时间的“小换气”。

5.宝宝睡醒前一个钟头关掉空调

宝宝因为发育不完全，机体不能稳定地调节体温，不能够很好地适应空调房和室外温度的变化，宝宝的呼吸道很可能因此感染上疾病。所以，这就需要给宝宝一个逐步适应室内外温差的过程。家长可以估好宝宝睡醒的时间，提早一个钟头关掉空调，让屋内的温度慢慢回升，等宝宝睡醒了，室内温度与外面已没有什么差别。

小贴士：空调关闭后，不要急着开窗，可以等到室内温度变高一点再开。如果宝宝醒得比较早，可以关掉空调，让宝宝在房间内玩一会儿，待室内外温度差不多，再带宝宝出去。

夏天亦不可贪凉，为了宝宝的健康着想，开空调的这几个注意点家长们一定要谨记哦。

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