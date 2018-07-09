感冒坚持不吃药，才是对胎宝宝最大的伤害！

夏天虽然气温高，但却很容易感冒。知道药物会影响胎儿的健康，所以很多准妈妈在感冒之后都选择以自身抵抗力和疾病作战，能不吃药就不吃药。但是准妈妈的这种做法是正确的吗？

孕妇感冒会使胎儿的健康受到影响

感冒发烧虽然常见，但是作为准妈妈绝对不能忽视这种常见的病，因为有时稍不小心，就会对胎儿的健康造成影响。

流感病毒是引起感冒的一个重要原因。病毒不但会引起准妈妈一些感冒的症状，还会对胎儿的发育造成影响，有导致胎儿先天性缺陷、畸形的风险。

孕妇感冒错误用药，会导致毒素在体内累积，影响胎儿器官的发育。如果感冒引起发热超过39度，对胎儿来说有流产和致残的威胁。

准妈妈感冒了怎么办？

轻度的感冒可以不用吃药，多休息多喝水，注意保暖就可以缓解症状。感冒较重，且伴有发热时，应尽快使用物理降温法降下体温，常见的物理降温方法有冰敷额头、颈部，温水擦拭额头颈部、胸前、腋窝处等。必要情况下应及时就医，遵照医嘱服用药物。

需要注意的是，在治疗感冒发烧这方面，中医药的副作用小于西药。所以准妈妈感冒发烧可以尽量在医生的指导下使用中药处方来治疗疾病。治疗的过程如症状发生改变，可咨询医生适当调整。

孕妇如何预防感冒发烧？

准妈妈怀揣一个小火炉，所以在夏季时比普通人更怕热。很多准妈妈在夏天都不怎么敢活动，大多数时间都是待在空调房里。如果空调房内不注意通风，长时间开空调降温妈妈会更加容易感冒发烧。妈妈如果避开高温时间段适当的进行户外活动，外出散散步，和新鲜空气做一下亲密接触可以减少感冒的发生。

太过劳累容易造成准妈妈免疫力下降。孕妇能够保证充足的睡眠对于防控疾病非常重要。妈妈们的睡眠时间应该比普通人更多才好，夏季时注意增加午睡时间，每天的睡眠量应维持在8到10小时左右。

多喝水，多吃蔬菜水果，也可以帮助准妈妈预防感冒发烧。大量的水分，可以使准妈妈的体内循环加快，还可以加速病毒排出体外，同时能防止准妈妈脱水症的发生。蔬菜水果中丰富的维生素可以提高准妈妈的抵抗力。

感冒发烧多数是由细菌和病毒造成的。肢体、手部接触到被细菌病毒污染过的物体，就容易引起准妈妈感冒发烧。所以准妈妈应该注意好个人卫生习惯，勤洗手，勤洗澡，勤洗头。

感冒属于自限性疾病，但是对于准妈妈来说即使是自限性疾病，也不能掉以轻心。饮食作息调整好的同时，还应进行适量的户外活动。感冒发烧如果症状严重，一定要尽快就医。

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