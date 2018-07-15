迟迟怀不上 先找找这几个原因

生活中，有许多女性没有做刻意的备孕准备，就轻松地怀上了。但也有很多女性备孕却非常艰难，奋斗几年却丝毫没有动静。其实，生活中有很多因素会影响女性的受孕，不妨先找找下面几个原因：

流产

女性每流一次产就会增加3%到5%的不孕概率。

流产最容易受伤的部位就是子宫内膜，在此之后受精卵着床会受到影响。流产手术如果造成感染，或是在术后没有注意休息，很容易引起输卵管堵塞，或者造成子宫内膜异位症，这些都让女性难以怀孕。

女性朋友如果必须做人流，一定要去正规的医院进行手术。正规医院手术操作比较成熟，也严格按照手术流程进行器械消毒，可以将伤害降到最低。

人流之后女性的身体比较虚弱，所以应注意多休息，并且加强营养补充。饮食上多吃营养丰富易消化的食物，刚做完人流应该绝对卧床2到3天，15天之内不能做任何体力劳动，不能吃冰冷的食物，不能沾碰冷水，否则非常容易使身体受寒。

为了避免多次人流的发生，女性在进行性生活时，一定要保护好自己，做好避孕措施防止给身体带来更多的损害。

妇科疾病

因生殖系统感染而继发的病，会降低女性的受孕率。白带的颜色，性状，气味或其它任何白带的异常改变，都提示着疾病的发生，影响着女性受孕。

输卵管堵塞，输卵管卵巢病变，子宫内膜异位会直接影响到女性怀孕；错误的使用避孕药会造成女性内分泌失调，影响受孕；女性如果感染支原体造成盆腔炎，阴道炎，子宫颈炎等这些感染性疾病会让白细胞在局部大量增加，导致精子活动受限，影响女性怀孕。

对于妇科疾病，女性应该重视起来，尽快积极治疗。女性朋友从有了性生活之后，就应该每年做一次妇科体检，结婚之后应将体检次数增加到两次，体检一方面可以防范妇科疾病，另一方面，妇科疾病还能被早期发现，进行早期治疗。在性生活时双方应注意清洁卫生，性生活应有节制，避免混乱的性行为，注意做好避孕工作。

生育年龄

到了30岁以后，女性的生育能力开始下降。有很多忙于工作的职场女性，因为工作原因会将生育延后，但是过于忙碌打拼事业，容易造成身体透支劳损，甚至会造成闭经潮热这些更年期提前的症状，到了想要宝宝时，往往难以如愿。

女性的最佳生育年龄是24到29岁。从30岁开始生育能力开始走下坡路，40岁之后开始明显衰落。到了45岁之后，怀孕的可能性就会大大降低，所以说年龄因素是影响女性生育能力的重要因素。

一直将生育计划延期，最后的结果可能会让人非常懊悔。所以女性在生育能力最佳的时间段，不如行动起来。如果年轻夫妻结婚1年性生活正常，却一直没有怀孕，为了防止错过最佳治疗时机，应该尽快去医院查找原因，进行必要的干预。

不良嗜好

抽烟、酗酒、熬夜是最能影响女性受孕率的三大不良嗜好。在平时这些问题可能不会造成多大的影响，但是对于备孕的夫妻来说这些嗜好是怀孕的绊脚石。

毕竟如果没有一个规律的生活习惯，生物钟颠倒，下丘脑的正常功能会受到影响，性激素的分泌会受到严重影响，最终造成排卵障碍。

酗酒，过度饮酒会引起女性不孕，因为它是子宫内膜异位症，排卵障碍，月经异常，痛经这些疾病的诱发原因之一。

有吸烟习惯的女性，输卵管、内分泌和心血管系统、免疫功能都会受到影响，间接造成女性不孕。

所以打算要宝宝的准妈妈应该提前半年开始备孕，戒烟戒酒，调整生活规律，建立起良好的生活习惯，多进行体育锻炼，提高身体素质。

精神压力

太焦急，太渴望怀孕反而会降低怀孕的几率。

现代生活和工作上的压力，让人们的身心都承受着考验。很多女性会因为精神压力太大给机体健康带来影响，最常见的就是造成失眠，月经不调，甚至还有的女性因此无法怀孕。

女性如果长期被消极情绪盘踞，内分泌功能很容易受到影响，激素无法正常分泌，卵巢有极大可能受到影响而无法排卵。而且消极的情绪还会使卵巢功能出现异常，造成卵巢早衰，卵巢早衰会造成不排卵的现象，即使排卵，卵子质量也无法保证，极大地影响着女性的生育能力。

作为女性，应该学会调整自己的情绪，每天尽量使自己心情放松，不要让一时的不孕久久占据心头。如果焦急紧张的情绪自己无法缓解，应及时向正规机构的心理医生求助。家人在怀孕方面过问太多，只会增加女性的思想负担，给女性带来压力，更加影响怀孕。因此在日常生活中，家人不必过于苛求，不要问的太多。

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