那些叶酸的坑，你掉进去了吗？

在怀孕之前需要补充叶酸，这大概是每一个女性都知道的问题。但是在补叶酸这件事，很多人都误入歧途，我们接下来就来看看补叶酸的五大误区：

补充叶酸可以生双胞胎

在民间流传着各种生双胞胎的偏方，补充叶酸就是其中之一。很多人认为叶酸有助孕的功能，能够提高生双胞胎的几率。

事实上，补叶酸可以生双胞胎没有丝毫科学根据。叶酸对培育双胞胎没有任何作用，如果胚胎不是双胞胎，吃什么都不会变成双胞胎。所以准妈妈备孕应遵循自然科学的原则，不要轻信这种流言蜚语。

补叶酸时，其他营养素也要猛补

反正怀孕需要的营养比较多，补充叶酸的同时，不如再好好补一补钙、铁、锌、维生素c吧？这种想法的准妈妈有很多，但其实这种做法是错误的。拿维生素c来举例，过量服用维生素c之后，准妈妈的身体环境偏酸性，这时服用叶酸，叶酸的功效完全被破坏。

所以不管是备孕期的女性，还是准妈妈，进补都要咨询医生，在医生的正确指导下进行各种营养元素的补充。

只有备孕期间需要补充叶酸

孕前吃叶酸可以防止胎儿神经管畸形，同时也会降低宝宝出生后存在其他缺陷的风险。叶酸应该在怀孕之前的3到6个月就开始补充。怀孕之后依然要坚持服用叶酸，因为在孕期叶酸的需求量比孕前要高出四倍，胎儿的发育、母体组织、红细胞增加都不能缺少叶酸，所以准妈妈最好在整个孕期都进行叶酸的补充。

只有准妈妈需要补叶酸

只有准妈妈需要补叶酸，这种观念非常普遍。很多人不知道，如果男性朋友在备孕时也适量补充叶酸，可以提高精子质量。

所以叶酸不光妻子需要补充，未准爸爸应该和未准妈妈一起补叶酸。

叶酸补充越多越好

并不是越多越好，过多的叶酸会干扰准妈妈对锌的吸收。缺少锌的摄入会影响胎儿的发育。

补充叶酸应听从医生的正确指导，怀孕之前的三个月和怀孕之后的前三个月，每天保证机体能摄入0.4毫克的叶酸就可以了。

ps：补充叶酸注意事项

1.叶酸制剂的选择

药店里有各种品牌的叶酸，经常让备孕夫妻无从下手选购。除了单纯的叶酸片，有一些复合维生素制剂也含有叶酸成分，在购买叶酸时，除了结合自身的情况还应正确听取医生的建议。

2.改变烹饪方法

在生活中含有叶酸的食物种类很多。但是光和热都容易破坏叶酸的稳定性，因此食物中的叶酸大部分都在储存和烹饪的过程中流失了。如果想从日常饮食中更多地获得叶酸，就应该改变烹饪习惯，增加富含叶酸类食物的摄入量。

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