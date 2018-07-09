育儿奇葩说 经常憋尿易致不孕

今天，你是不是又憋尿了？虽然人有三急，但一忙起来总有要憋的时候。经常这么做小心憋出“病”来，尤其是备孕期间。最近网上有一种说法引起了大家的注意：“女性经常憋尿易致不孕”。纳尼？这是真的吗？赶紧来围观本期的《育儿奇葩说》吧。

说法由来：最近，有媒体指出“女性经常憋尿易致不孕”，让网友哗然。

虽然有点不可思议，但这种说法是 的！

女性的膀胱和子宫都位于骨盆内，是一对关系非常紧密的“邻居”。膀胱在前，子宫在后。

憋尿会使得膀胱充盈，挤占位置对子宫形成压迫，导致子宫向后发生位移。短时间、偶尔憋尿，对子宫的造成的压迫其实影响并不大，当压迫消失后子宫能恢复到原来的位置上。但如果长时间或经常憋尿，子宫向后发生位移后就很难复位了。

子宫受到膀胱的严重压迫，会影响经血正常流出，从而诱发痛经。如果后倾的子宫挤压到骶骨前面的神经丛，会造成腰骶部疼痛，甚至引起不孕症。而且子宫后倾会导致子宫颈不能很好的接触精液池，这也会影响正常受孕。

除此之外，经常憋尿还有可能引起各种问题，比如腰部酸胀不适、继发痛经、月经不调等，甚至导致尿失禁、肾结石、阴道炎、失眠等。所以大家一定要避免憋尿！

经常憋尿后果竟然这么可怕。我们怎么做才能避免呢？了解一下。

☛ 不要长时间坐着

不少人整日坐在电脑前埋头工作，很少起身活动。尽管也经常喝水，但长时间坐着会让尿意减弱，久而久之也就养成了憋尿的坏习惯。建议大家在工作时经常起身走一走，养成两个小时排尿一次的习惯。

☛ 有尿意及时排尿

感到有尿意，大家应马上放下工作去厕所排尿，千万别忍着！坚持把手上的事情处理完再去厕所可不好，以后一定要尽量避免哦~

☛ 饮食以清淡为主

在日常生活中大家应保持清淡饮食，少吃过甜、过辣、过咸的食物。这些“重口味”的美食会让我们在不知不觉中多喝水，出现被尿憋醒的囧况也怨不得人。

☛ 平常注意多喝水

有些人并不是有意识憋尿，只是尿液比较少而已。育姐提醒大家，平常就应该多喝水，不要等到口渴了再想着找水喝。早晨起床后最好喝杯温开水，让尿液及时排出体外，防止造成尿路感染。

☛ 临睡前别大量喝水

建议大家，晚上睡觉前两小时最好不要大量喝水。这样除了能保证睡眠质量，防止夜间憋尿外，还能避免第二天早上身体出现水肿。

除了憋尿以外，还有一些不良生活习惯可导致不孕，大家也要注意了：

♥ 交际应酬喝酒

调查发现，与正常生活的女性相比，经常喝酒特别是酗酒的女性生育能力较差。这是因为酒精会阻碍身体吸收各种营养，比如一杯红酒就能使是体内锌含量减少，而锌可是对生育能力至关重要的元素。

♥ 盲目减肥

盲目减肥有可能造成月经不调、内分泌紊乱、排卵停止，大家千万不能这样做！另外，节食减肥所导致的营养不良和微量元素缺乏，对生育能力也有比较大的影响啊~当然，身材过于肥胖对备孕也是不利的，大家该减肥还是得减！

♥ 多次人工流产

研究表明，女性流产次数越多，发生不孕的可能性越大。人工流产过多容易诱发盆腔附件炎，导致输卵管发炎堵塞，这样就很难怀孕了。还有，人工流产有可能会引起子宫内膜异位症，进而造成不孕。另外，多次人工流产会让子宫内膜变得很薄，导致胚胎很难存活，出现自行流产的情况。

♥ 有不良性生活习惯

比如不注重卫生、性生活比较混乱等。这些不良的性生活习惯容易诱发盆腔炎，导致不孕。而在经期同房有可能会使细菌和经血进入盆腔造成感染。若发生经血逆流，还有可能诱发子宫内膜异位症。不管是盆腔炎还是子宫内膜异位症，对生育宝宝都有很大的影响。

♥ 精神过于紧张

不少旁友因为环境改变、情绪波动、压力过大而精神紧张。长期如此，就有可能造成内分泌紊乱，进而出现月经不调、闭经、不排卵的情况，这时想要怀孕就非常困难了。

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